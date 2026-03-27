Medellín celebrará el segundo Festival de la Trova Cacique Nutibara en el marco de la Semana Santa 2026: fecha, lugar y novedades

Se acerca la Semana Santa y con ella varios eventos que transforman la oferta turística en diferentes destinos de Colombia, incluido Medellín. En el marco de esta celebración religiosa, la capital antioqueña invita a disfrutar el segundo Festival de la Trova Cacique Nutibara.

Este evento se llevará a cabo el sábado 28 de marzo, a partir de las 2:00 p. m. en el Pueblito Paisa, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad tanto para sus habitantes como para turistas.

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En medio de las actividades que conforman su agenda en Semana Santa, se destaca este espectáculo de música al ritmo de las tradicionales trovas, que además se desarrollará en medio de la conmemoración de los 48 años de este importante sitio de interés.

Según informó la Alcaldía de Medellín, se trata de una iniciativa del colectivo artístico Las Trovas de mi Pueblito, conformado por los trovadores que hacen parte de la Mesa de Artistas de este lugar, y cuenta con el apoyo de los comerciantes del Cerro Nutibara.

Turistas disfrutando un espectáculo de trovadores en el Pueblito Paisa de Medellín. Foto: Cortesía - Alcaldía de Medellín / API

El Pueblito Paisa se transforma para darle la bienvenida a la Semana Santa

Este festival, que antecede al inicio de la temporada de Semana Santa, contará con la participación de seis trovadores infantiles, quienes realizarán una muestra de repentismo.

Por su parte, diez trovadores profesionales, que han obtenido títulos nacionales e internacionales, se reunirán en las categorías de tema libre y tema impuesto, para disputar su paso a la final y definir al príncipe y al virrey, al igual que coronar al rey del Festival de la Trova Cacique Nutibara 2026.

Durante la jornada, también se estará presentando el cuentero “Cosiaca”, quien llevará al público el humor y la astucia de la tradición oral paisa. Asimismo, habrá un espectáculo cómico-musical del dúo Los Sedosos del Ritmo, que transforma letras y ritmos del reguetón en boleros.

En el Pueblito Paisa de Medellín los trovadores ofrecen una experiencia llena de música y tradiciones. Foto: Cortesía - Alcaldía de Medellín / API

“El Pueblito Paisa no es solo un atractivo turístico; durante 48 años ha sido un símbolo de identidad, encuentro y arraigo cultural para los antioqueños”, destaca el director ejecutivo de la Corporación Arví, Julián Alzate Cárdenas.

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Por eso, como ícono de la ciudad, esta entidad encargada de la gestión integral del Pueblito Paisa en articulación con la Alcaldía de Medellín, invita a visitar este emblemático lugar durante la Semana Santa, una oportunidad perfecta para reencontrarse con las raíces.

Además, señala que gracias a los comerciantes que se encuentran en este espacio, los turistas pueden disfrutar de una llamativa oferta artesanal y gastronómica que complementa muy bien la experiencia.