Muy cerca de Bogotá: la Mina de Sal de Nemocón, el atractivo que no debería perderse en esta Semana Santa 2026

A solo 65 kilómetros al norte de Bogotá, en el municipio cundinamarqués de Nemocón, se encuentra uno de los atractivos turísticos mas fascinantes para explorar en el departamento: la Mina de Sal de Nemocón.

Este complejo subterráneo se ha consolidado como una parada obligatoria para turistas nacionales e internacionales que busca exclusividad y un contenido histórico real. En temporadas como Semana Santa, el lugar amplía sus horarios y ajusta su programación para brindar recorridos especiales que enriquecen aún más la visita.

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Así que si tiene pensado recorrer la Sabana de Bogotá durante la Semana Mayor, esto es lo que debe saber para organizar su visita a la Mina de Sal de Nemocón:

Para responder a la demanda de la Semana Santa 2026 y asegurar que nadie se quede sin vivir la experiencia, la administración del atractivo ha dispuesto una ampliación en sus horarios de servicio. Durante el jueves, viernes y sábado santo, la Mina de Sal de Nemocón atenderá en jornada continua de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Este horario extendido permite a las familias combinar el recorrido con la oferta gastronómica y el patrimonio neoclásico del municipio, viviendo una experiencia completa y de calidad.

Mina de Sal de Nemocón, un lugar imperdible en Semana Santa. Foto: Cortesía: administración Mina de Sal de Nemocón / API

Bajo un concepto de destino boutique, Nemocón cuenta con un recorrido que prioriza la calidad de la experiencia sobre la masividad. Aquí cada visitante puede conectarse con maravillas únicas como los 28 espejos de salmuera, cuya quietud y efectos ópticos lo convierten en uno de los escenarios más impresionantes de la ingeniería natural en Colombia.

Una de las principales razones para no dejar pasar por alto la visita a este lugar, es que ofrece atractivos que no se encuentran en ningún otro lugar del país, entre ellos:

El Corazón de Colombia, una pieza de sal halita de 1.6 toneladas que simboliza la fuerza de nuestra identidad.

una pieza de sal halita de 1.6 toneladas que simboliza la fuerza de nuestra identidad. La Ciudad de las Estalactitas, un espacio donde la experiencia trasciende lo visual para convertirse en un beneficio directo para el organismo; el aire saturado de sal proporciona una sesión natural de haloterapia que favorece la salud respiratoria, un valor agregado que hoy es fundamental para el viajero moderno.

Tanque Santa Bárbara, Mina de Sal de Nemocón Foto: Cortesía: administración Mina de Sal de Nemocón / API

Esta combinación de mística y bienestar es la misma que llevó a Hollywood a elegir estas cámaras subterráneas como locación oficial para la película Los 33, reconociendo la impecable estética y preservación de este entorno minero que busca brindar una Semana Santa inolvidable a sus visitantes.

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Dato importante: para que la logística del viaje sea tan eficiente como el recorrido mismo, se sugiere a los visitantes realizar sus consultas o la compra de sus entradas a través de la plataforma oficial www.minadesal.com.

A través de esta herramienta es posible planificar la visita con antelación, evitar contratiempos y asegurar el acceso a un espacio que no es solo una opción de paso; es un destino donde la historia, la salud y el pálpito de la tierra se unen para brindar una aventura única.