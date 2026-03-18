Semana Santa en Sopó: actividades imperdibles y sitios icónicos para visitar durante esta temporada

Entre los múltiples destinos que se pueden visitar desde Bogotá sin recorrer largas distancias, se encuentra el municipio de Sopó, uno de los pueblos más lindos de Cundinamarca. El trayecto hasta este destino desde la ciudad toma menos de dos horas, razón por la que muchas familias bogotanas lo ven como una opción perfecta para salir de la rutina durante los fines de semana.

Su ambiente sereno y oferta turística, lo convierten en un lugar ideal para descansar, recorrer sus calles sin prisa, conectarse con la naturaleza en medio del fascinante paisaje que lo rodea o simplemente disfrutar de su arte, cultura y tradiciones.

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En Semana Santa, Sopó se transforma en un escenario donde la fe, la cultura y la tradición se entrelazan para ofrecer experiencias espirituales únicas, invitando a sus visitantes a participar en actividades especiales como la celebración del Domingo de Ramos, la tradicional visita a los siete monumentos el Jueves Santo, así como espacios culturales, artesanales y turísticos que convierten al municipio en un destino imperdible para vivir esta temporada en la Sabana de Bogotá.

Entre las experiencias más representativas de esta celebración religiosa se destaca la Ruta de Arte Sacro y Cultural, un recorrido turístico diseñado para adentrarse en la historia, la fe y las tradiciones que han dado identidad al municipio a lo largo del tiempo.

Una de las paradas obligatorias en Semana Santa en Sopó es la Iglesia Divino Salvador. Foto: Cortesía - Alcaldía de Sopó

Esta actividad invita a los visitantes a descubrir no solo su riqueza espiritual, sino también su legado artístico y cultural, a través de espacios que conservan siglos de historia y, por ende, son emblemáticos para el pueblo, como la Parroquia Divino Salvador de Sopó, que alberga una de las colecciones de arcángeles más grandes del mundo, compuesta por doce cuadros pintados al óleo y de gran valor artístico.

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Asimismo, los visitantes pueden conocer el Santuario del Señor de la Piedra, donde reposa la imagen de Jesús aparecida en una piedra, de gran significado para los fieles católicos y aprobada por el Vaticano. Según la tradición y la fe de los devotos, a esta imagen se le atribuyen numerosos milagros, especialmente relacionados con peticiones de salud.

Por otro lado, es importante mencionar que la apertura oficial de esta celebración religiosa tendrá lugar con la segunda edición del Festival del Queso en el municipio, un evento gastronómico y cultural que rinde homenaje a uno de los productos más emblemáticos de la tradición láctea del territorio, el cual se realizará el domingo, 29 de marzo, en el marco del Domingo de Ramos.