Estos son los encantos del municipio del suroccidente colombiano reconocido por su importancia histórica y riqueza cultural

El departamento de Nariño, ubicado en el suroccidente de Colombia, es uno de los destinos turísticos más diversos del país. Combina bellos paisajes, cultura indígena, pueblos coloniales y gran riqueza natural.

Entre sus municipios se encuentra Consacá, ubicado a 50 kilómetros de Pasto.

En 2025 fue nominado por Colombia a los premios Best Tourist Villages de la ONU.

“Ubicado en las faldas del imponente volcán Galeras, entre cafetales dorados y memorias libertadoras, Consacá teje un turismo con identidad. Un destino donde la historia colonial, la biodiversidad andina y las tradiciones culturales se fusionan, invitando a vivir experiencias arraigadas en su tierra y su tradición”, señaló entonces el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre esta población.

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Sitios de interés

Ubicado en cercanías del volcán Galeras, Consacá fue escenario de una de las batallas más resonantes de la campaña libertadora, la de Bomboná.

En ella, Simón Bolívar y su ejército se enfrentaron al ejército español comandado por el general Basilio García.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Nariño (Situr), la piedra de Bolívar y la Hacienda de San Antonio, ubicadas en la vereda Bomboná, se conservan como monumentos de este evento histórico.

Así es Consacá, Nariño Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía Municipal de Consacá

Otro sitio de interés es el santuario de flora y fauna del volcán Galeras y la laguna Verde, ubicada a 6 kilómetros de la cabecera municipal. “En ella se aprecia la belleza de los paisajes andinos, en compañía del impactante color de la laguna”, destacó Situr.

Festividades

Consacá está conformado por dos corregimientos y 32 veredas. Su extensión es bastante amplia.

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“Su principal fuente económica son los productos agrícolas, entre los que se destacan el café, la caña de azúcar, la panela y hortalizas. De igual forma, la ganadería y la cría de cerdos, bovinos y pollos de engorde hacen parte de su cadena productiva”, destaca el sitio de turismo de Nariño.

Y agrega: “Para este municipio las artesanías también gozan de importancia, además de ser una fuente de ingreso y atractivo turístico. Como principal labor, sus artesanos trabajan el fique, cuya técnica consiste en extraer hilos de la planta agavácea, una fibra natural biodegradable que permite la conservación de los productos sin afectar el medioambiente. En este material se elaboran bolsos, cinturones, monederos, aretes, entre otros”.

Las festividades más importantes del municipio son: la Feria Campesina y Cultural, que se realiza del 20 al 23 de julio, y la fiesta de la Virgen del Tránsito, que ocurre a mediados de agosto.

Adicionalmente, los habitantes del municipio se unen a la celebración del Carnaval de Negros y Blancos, que se lleva a cabo del 4 al 6 de enero.