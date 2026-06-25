Zipaquirá realizará una nueva edición del ‘Festival Gastronómico Villa de la Sal’

Zipaquirá realizará del 27 al 29 de junio una nueva edición del Festival Gastronómico Villa de la Sal en el Parque de la Esperanza. El evento reunirá restaurantes, cafés, emprendimientos gastronómicos, artesanos y artistas en una programación que incluirá actividades culturales y musicales.

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De acuerdo con la administración municipal, esta edición contará con la participación de 45 restaurantes, cafés y emprendimientos, una cifra superior a la registrada el año anterior.

Como parte de la programación, el festival incluirá la transmisión en pantalla gigante del partido entre las selecciones de Colombia y Portugal correspondiente a la fase de grupos del Mundial de Fútbol.

“Hemos hecho una alianza para transmitir el mejor partido de la fase de grupos en una superpantalla gigante en la que todos los asistentes podrán vivir las emociones de Colombia - Portugal, mientras disfrutan de lo mejor de nuestra gastronomía”, afirmó el alcalde de la ciudad, Fabián Rojas.

Zipaquirá revitalizó su centro histórico. Foto: Suministrada / API

La agenda también contempla espectáculos artísticos, muestras culturales, talleres, conversatorios y actividades relacionadas con la oferta gastronómica local y regional.

Según la Alcaldía de Zipaquirá, la edición de 2025 reunió a más de 40.000 asistentes.

“Villa de la Sal se ha convertido en una vitrina para mostrar al país y al mundo la evolución gastronómica, cultural y turística de Zipaquirá. Cada año crece el número de participantes, visitantes y experiencias, consolidando este festival como uno de los eventos más importantes del departamento”, afirmó Fabián Rojas, alcalde de Zipaquirá.

Durante los días del festival, los visitantes también podrán recorrer el centro histórico del municipio, conocer su arquitectura patrimonial y visitar la Catedral de Sal.