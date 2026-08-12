¿Medellín está realmente protegida de los terremotos? Experto desmonta el mito de la gran roca antioqueña

El debate sobre si el Batolito antioqueño funciona como un escudo natural contra los sismos en Medellín volvió a tomar fuerza, pero la ciencia tiene una respuesta clara: esa formación rocosa no evita ni reduce el riesgo del Valle de Aburrá.

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El mito lleva años instalado en la región, debido a la enorme presencia del Batolito y a la dureza de sus rocas. Sin embargo, el doctor en Ingeniería Sísmica Juan Diego Jaramillo Fernández, profesor de Eafit y estudioso de los terremotos desde hace más de cinco décadas, explica que no actúa como una barrera para las ondas sísmicas.

Para entender su tamaño, basta recordar que la Piedra del Peñol es apenas una parte visible de esta gigantesca estructura.

Terremoto Pereira en la noche. Agosto 12 2026 Foto: Juan Carlos Sierra

El Batolito ocupa una superficie aproximadamente siete veces mayor que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y se formó hace entre 90 y 60 millones de años.

Su origen está relacionado con el movimiento de antiguas placas tectónicas. La placa Farallón comenzó a introducirse bajo la Sudamericana y, a unos 150 kilómetros de profundidad, el calor generado por la fricción fundió rocas. El magma que quedó, se quedó así atrapado en la corteza y, al enfriarse, dio origen a esta enorme formación.

La idea de que esta roca pueda frenar un terremoto suena lógica por su dureza, pero las ondas sísmicas no funcionan así. Los movimientos que nacen al oriente del país ocurren a grandes profundidades y atraviesan la corteza terrestre sin encontrar una barrera capaz de detenerlas.

Monolito "piedra del Peñol", en el municipio de Entrerríos, Antioquia. Foto: Getty Images

Además, los registros de sismos muestran que no hay diferencias sustanciales entre las zonas urbanas ubicadas hacia el oriente o el occidente.

El problema aparece cuando esas ondas llegan a la superficie y pasan de materiales duros a suelos blandos. Allí la energía puede amplificarse y hacer que el movimiento sea mucho más fuerte.

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Ese fenómeno es especialmente importante para el Valle de Aburrá, donde el comportamiento del suelo puede aumentar la intensidad del movimiento. Según se dio a conocer, cerca del 80% de las estructuras de la región serían vulnerables ante un sismo, debido a deficiencias en las construcciones o por la falta de refuerzos adecuados.

Por eso, más que confiar en una supuesta protección geológica, los expertos insisten en prepararse. Revisar la sismorresistencia de las viviendas, asegurar muebles pesados, identificar lugares seguros, tener un kit de emergencia y participar en simulacros puede marcar la diferencia cuando ocurra un nuevo movimiento y reducir posibles daños a personas y viviendas también.