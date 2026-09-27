El pueblo de Antioquia donde los tractores son los protagonistas: tiene un curioso récord en Latinoamérica

Hay un pueblo en Antioquia donde los tractores hacen parte del paisaje y de la identidad de sus habitantes.

Se trata de La Unión, un municipio que, según la Dirección de Turismo local, tiene el récord de mayor cantidad de tractores por densidad poblacional en Latinoamérica.

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Un récord que tiene 167 tractores como protagonistas

La Unión, en el Oriente antioqueño, tiene una particularidad que puede sorprender a quienes llegan por primera vez: la presencia de tractores es inusual para el tamaño del municipio.

De acuerdo con Marco Vallejo, de la Dirección de Turismo de La Unión, el municipio cuenta con 167 tractores en 198 kilómetros cuadrados.

Esa cifra es la que sustenta la afirmación de que se trata del lugar con mayor densidad de estos vehículos en Latinoamérica.

El dato convierte a una herramienta fundamental para el trabajo del campo en una curiosidad que identifica al municipio y que también puede llamar la atención de quienes buscan destinos diferentes para conocer en Antioquia.

Los tractores son protagonistas de la actividad agrícola de La Unión, Antioquia, municipio que, según la Dirección de Turismo local, tiene una de las mayores concentraciones de estas máquinas en Latinoamérica. Foto: Composición Semana/ alcaldiadelaunion/Portafolio-API

¿Por qué hay tantos tractores en La Unión?

La explicación está directamente relacionada con la historia agrícola del municipio.

La Unión tiene una importante actividad rural y se destaca especialmente por el cultivo de papa, además de la producción de fresa.

Pero la relación con los tractores viene de varias décadas atrás. Según un relato recogido por Blu Radio, los primeros llegaron al municipio en 1936, procedentes de Estados Unidos.

En un comienzo fueron vistos como una novedad. Con el tiempo, sin embargo, estas máquinas empezaron a incorporarse a las labores del campo y terminaron convirtiéndose en una herramienta fundamental para la actividad agrícola.

Para 1950 comenzó a llegar el modelo Ford 50, que tuvo un papel importante en la mecanización de las labores agrícolas de la zona.

La particular relación de La Unión con estas máquinas llegó incluso al espacio público.

En el parque principal del municipio existe un monumento dedicado a un tractor, una muestra de la importancia que este vehículo adquirió dentro de la identidad local.

Su presencia tampoco se limita al monumento. Los tractores están vinculados con diferentes actividades y celebraciones del municipio, entre ellas las tradicionales fiestas de la papa.

Así, una máquina que originalmente llegó para facilitar el trabajo agrícola terminó convirtiéndose también en un elemento representativo de La Unión.

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Un destino para quienes buscan una curiosidad diferente

El récord de los tractores puede ser precisamente una de esas historias que despiertan la curiosidad de los viajeros.

Visitar La Unión permite conocer un municipio cuya identidad está estrechamente ligada al campo y a la mecanización de sus actividades agrícolas.

Allí, los tractores no son simplemente vehículos utilizados para trabajar la tierra: hacen parte de la historia que explica cómo se desarrolló la agricultura local.

Para quienes quieran conocer destinos diferentes del Oriente antioqueño, la historia de los 167 tractores ofrece una curiosidad particular.

El visitante puede encontrar el reflejo de esa tradición en el parque principal y, al mismo tiempo, acercarse a la actividad agrícola que explica por qué estas máquinas tienen tanta presencia en el municipio.