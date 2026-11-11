Black Friday: recomendaciones para conseguir tiquetes y hospedajes a mejores precios

El Black Friday se ha convertido en una de las temporadas que muchos viajeros aprovechan para buscar descuentos en vuelos, hoteles y otros servicios turísticos. Sin embargo, encontrar una oferta conveniente no depende únicamente de elegir el precio más bajo. Comparar opciones, revisar las condiciones de compra y tener flexibilidad con las fechas son algunos de los aspectos que pueden ayudar a reducir los gastos de un viaje.

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Esta jornada de descuentos se ha ganado espacio en el sector turístico. Aerolíneas, cadenas hoteleras, agencias de viajes y plataformas de reservas suelen sumarse a la temporada con promociones que pueden representar una oportunidad para quienes tienen previsto viajar en los próximos meses.

No obstante, antes de realizar una compra, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar gastos adicionales y aprovechar mejor las ofertas disponibles.

Muchas personas esperan los descuentos del Black Friday para ahorrar en viajes. Foto: Colprensa

¿Cómo conseguir mejores precios en tiquetes y hospedajes durante el Black Friday?

Una de las primeras recomendaciones es comparar los precios antes de que comience la jornada de descuentos. Consultar cuánto cuesta un mismo vuelo o alojamiento con anticipación permite tener una referencia y reconocer si la promoción representa un ahorro real. Para esto, se pueden revisar las páginas oficiales de las aerolíneas, los hoteles y diferentes plataformas de reservas.

También es conveniente utilizar buscadores de vuelos que permitan comparar tarifas de distintas compañías. Algunas herramientas ofrecen calendarios de precios y alertas que notifican cuando el valor de una ruta cambia. Estas funciones ayudan a identificar los días en los que puede resultar más económico viajar.

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La flexibilidad con las fechas es otro factor importante. Cuando el itinerario lo permite, revisar salidas entre semana, modificar algunos días de las vacaciones o considerar aeropuertos cercanos puede ampliar las posibilidades de encontrar tarifas más económicas. En el caso de los hoteles, cambiar la fecha de llegada o salida también puede representar una diferencia en el presupuesto.

Antes de comprar un tiquete, es necesario revisar qué incluye la tarifa. Algunas promociones corresponden a precios básicos que no contemplan equipaje de bodega, selección de asiento u otros servicios. Si el viajero necesita alguno de estos elementos, debe calcular su costo adicional para determinar cuánto terminará pagando.

Black Friday: así puede ahorrar dinero en sus próximas vacaciones. Foto: Getty Images

Lo mismo ocurre con los hospedajes. Una habitación con un precio aparentemente bajo puede tener cobros adicionales por impuestos, servicios o limpieza. Por eso, es importante consultar el valor total de la reserva antes de confirmar el pago.

Otro aspecto que no se debe pasar por alto son las condiciones de compra. En los vuelos, conviene revisar las políticas para cambios, cancelaciones y reembolsos. En los hoteles, es recomendable verificar si la reserva permite cancelar sin penalización, hasta qué fecha se puede hacer y cuáles son las condiciones para modificarla.

Finalmente, es importante realizar las compras en páginas oficiales o plataformas reconocidas. Se recomienda comprobar que la dirección del sitio web sea correcta, evitar enlaces sospechosos y utilizar medios de pago seguros.