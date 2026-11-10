En video: Mujer sufrió un ataque de pánico antes de despegar y la tripulación reaccionó así

Viajar en avión puede convertirse en una experiencia emocionante para muchas personas, pero para quienes sienten temor a las alturas o tienen miedo a volar, permanecer dentro de una aeronave puede representar un verdadero desafío.

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Así quedó reflejado en un video que muestra el emotivo momento que vivió una joven durante un viaje aéreo, cuando se enfrentó a uno de sus mayores temores y recibió el reconocimiento de quienes la acompañaban.

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, la pasajera se encontraba a bordo de un avión cuando tuvo que afrontar su miedo a las alturas. Aunque no se conocen detalles sobre la ruta del vuelo ni la compañía aérea, el video muestra cómo su amigo decidió convertir aquella experiencia en una oportunidad para reconocer el esfuerzo que estaba haciendo.

En medio de la situación, el hombre pidió a los demás pasajeros que le regalaran un aplauso a la joven. El gesto tomó por sorpresa a la viajera, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar cómo las personas que compartían la cabina se sumaban a la iniciativa.

Lo que comenzó como un momento de temor terminó convirtiéndose en una escena de apoyo colectivo.

Según el relato que acompaña la publicación, el personal del avión tuvo un detalle especial con la pasajera: le entregó un regalo y le permitió conocer la cabina del piloto, un espacio que habitualmente despierta curiosidad entre los pasajeros.

El amigo de la joven también explicó por qué decidió pedir el aplauso. En el mensaje que publicó junto al video aseguró que no siente vergüenza de reconocer públicamente a alguien cuando considera que merece una muestra de apoyo.

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La grabación ha llamado la atención por mostrar una faceta poco visible de los viajes aéreos: las emociones que pueden experimentar algunos pasajeros durante el trayecto. Para algunas personas, superar el miedo a volar requiere tiempo y pequeños avances.