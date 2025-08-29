Bomberos de Florida atrapan a un peligroso animal gigante, que estaba escondido dentro de una vivienda

Un residente del sur de Florida vivió momentos de pánico y sorpresa al descubrir una enorme serpiente justo dentro de su cobertizo, lo que provocó una llamada inmediata al Departamento de Bomberos local.

De manera inesperada, la amenaza no fue un incendio ni una fuga, sino una gigantesca pitón birmana que se había instalado en su propiedad. Según explicó el cuerpo de bomberos regional, se desplegó el equipo especializado Venom One, adiestrado para manejar ejemplares peligrosos e invasores, con resultado exitoso y sin riesgos para la familia.

La serpiente en cuestión era una pitón birmana, un reptil exótico ampliamente presente en ecosistemas como los Everglades, aunque también cada vez más común en zonas urbanas cercanas. Estos animales se alimentan de aves, pequeños mamíferos y reptiles, lo que representa una seria amenaza para la fauna local.

Python molurus bivittatus. | Foto: Getty Images

Al examinar la pitón, los especialistas detectaron que su zona media estaba visiblemente abultada, lo que sugiere que había ingerido recientemente una presa.

Gracias a la pericia del capitán Rusty Shaw y su equipo, el animal fue removido intacto y sin causar daños, tanto a los habitantes como a sí mismo.

Este incidente no es aislado. Apenas días antes, bomberos del condado de Miami-Dade desmantelaron una pitón birmana que se desplazaba por un cobertizo residencial, en una intervención también liderada por el capitán Shaw y capturada en video, lo que subraya la frecuencia con que estos reptiles invaden entornos habitados.

Además, estudios de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida estiman que la población de estas pitones invasoras podría alcanzar entre 30.000 y 150.000 ejemplares en el estado, lo que ha motivado programas de erradicación desde 2017, incluyendo el concurso anual Florida Python Challenge y esfuerzos contratados que han logrado remover decenas de miles de serpientes.

Retrato de pitón. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Mientras las autoridades insisten en que solo personal entrenado debe intervenir en casos con animales potencialmente peligrosos, también piden a la comunidad participar activamente reportando avistamientos a la línea de vida silvestre.

Desde esas oficinas se recuerda que, tras ser capturadas, estas pitones deben ser sacrificadas humanamente y que hay incentivos para quienes participen en la eliminación, como el premio de 10.000 dólares entregado al ganador del Python Challenge 2025.