“Regresaba del trabajo y me disparó”: sobreviviente de tiroteo a manos de su ex en Miami-Dade cuenta su milagro

Yudaisy Salgueiro regresaba de su trabajo el miércoles 27 de agosto de 2025 por la tarde, cuando sufrió un intento de asesinato perpetrado por su expareja, en un edificio del noroeste de Miami-Dade.

“Cuando yo toco para abrir el elevador, él me dispara”, relató desde el hospital, donde permanece estable, aunque con secuelas tras un hemotórax que comprometió su pulmón. El disparo impactó a escasos centímetros del corazón: “La bala entró por la parte superior del corazón y salió por la espalda”, agregó la víctima.

El agresor, identificado como Javier Albriza Jara, con quien tuvo una relación de aproximadamente diez años y de quien se había separado hace al menos un año y medio, vivía en el mismo complejo habitacional. Según su madre, María Elena Crespo, el tirador disparó una sola vez porque el arma se le atascó, evitando probablemente un daño aún mayor.

La pareja aparece sonriente en una imagen que hoy toma un significado distinto tras los hechos. | Foto: Redes sociales

Un giro imprevisto de su cuerpo impidió que Salgueiro recibiera un impacto fatal en el corazón, un acto que ella describe como un verdadero milagro. Tras el ataque, logró correr hacia la unidad de una vecina, quien la ayudó y llamó inmediatamente al 911; Salgueiro pudo decirle a la mujer: “Me mató, llama al 911”.

El agresor, desorientado, huyó de su apartamento y fue localizado por agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade en el cuarto piso, donde se produjo un tiroteo entre él y tres policías, sin que estos resultaran heridos.

Luego fue encontrado muerto en su hogar; se investiga si falleció por disparos policiales o por otra causa. La investigación quedó a cargo del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE), que evaluará el uso de la fuerza como protocolo estándar.

La pareja en un evento social, donde compartían momentos de aparente normalidad. | Foto: Redes sociales

La lenta recuperación de Salgueiro en el Hospital Jackson Memorial es el foco de atención de familiares, vecinos y grupos de apoyo a víctimas de violencia doméstica. Su madre comentó que la hija es una persona laboriosa y dedicada a su familia, y que el susto y el trauma han generado un impacto emocional profundo.

Este incidente ha reactivado el debate sobre la eficacia de las órdenes de protección y la atención oportuna en casos de violencia de género en el condado. Las autoridades y organizaciones comunitarias insisten en que señales como obsesión, cohabitación tras la ruptura o comportamientos extraños deben ser denunciados inmediatamente.