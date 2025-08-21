Alarma en Miami-Dade: un intruso se metió en la cama de una niña de 12 años y la policía lo busca intensamente

Un incidente alarmante sacudió la tranquilidad de una comunidad cerrada en el noreste de Miami-Dade la mañana de este viernes, cuando una niña de 12 años logró defenderse ante un intruso que se coló en su habitación.

Según informó la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade, el agresor ingresó por una ventana en la zona de Northeast 208th Street y Fifth Place, accedió al cuarto de la menor mientras dormía y trató de bajarle los pantalones cortos.

La víctima, al sentir movimientos extraños, reaccionó con valentía. Ella alertó al sujeto, quien intentó impedirlo, incluso introduciendo sus dedos en su boca para hacerla callar, y logró golpearlo en la ingle con fuerza, lo que provocó que el intruso huyera por la misma ventana por la que había entrado.

La comunidad está preocupada por la inseguridad en el sector.

Los investigadores encontraron rocas colocadas estratégicamente fuera de la ventana, lo que sugiere intención deliberada y planificación. Esto apunta a que el ataque podría haber sido dirigido específicamente contra esa niña, según las declaraciones de agentes encargados del caso.

La descripción del sospechoso lo señala como un varón negro, entre 15 y 19 años, de contextura delgada, que medía entre 1,80 y 1,83 metros, vestía una camisa negra de manga larga, pantalones claros y llevaba un pasamontañas blanco cubriéndole todo el rostro.

Un residente manifestó: “Es algo de lo que nos quejamos siempre”, mientras que otro señaló que el acceso al vecindario es fácil incluso cuando alguien olvida la llave. Frente a esta creciente angustia, las autoridades han intensificado la búsqueda del agresor y hacen un llamado urgente a la colaboración ciudadana.

La comunidad exige mayor presencia policial.

Se solicita a cualquier persona que cuente con información, incluyendo imágenes de cámaras de seguridad de esa madrugada, que contacte de inmediato al Sheriff de Miami-Dade al teléfono 305-715-3300 o a Crime Stoppers al 305-471-8477.

La respuesta inmediata y la capacidad de reacción de la niña fueron decisivas para frustrar el intento de agresión, y su historia destaca la importancia de estar alerta y enseñar a los menores a defenderse en situaciones de peligro.

Además, este caso se suma a otros recientes en el condado donde menores lograron resistirse a agresores, un hecho que vuelve a poner de relieve la urgencia de reforzar la seguridad en zonas residenciales, además de promover programas educativos sobre autoprotección.