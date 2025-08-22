Lo que comenzó como una discusión banal durante una partida en línea del popular videojuego NBA 2K25 terminó en un trágico crimen en el condado de Miami-Dade, según documentos judiciales recientes. Un joven de 25 años perdió la vida y otro de 23 permanece detenido bajo cargos de homicidio en segundo grado.

La disputa se originó mientras los involucrados jugaban en sus consolas PlayStation y discutían a través del chat en vivo del juego. Según el informe del arresto, el intercambio se tornó tan tenso que el sospechoso, identificado como Derrick Terrell Ates II, decidió revelar su dirección y citó al otro jugador, Izayah Gaffney Lilavois, de 25 años para encontrarse en persona en el complejo Park Towers, en la zona de Biscayne Gardens, cerca del Intercambio Golden Glades.

Cuando Lilavois llegó al lugar alrededor de las 11:45 a. m., la discusión continuó escalando. Según las autoridades, Lilavois habría abofeteado a Ates, lo que provocó la reacción inmediata del sospechoso, quien desenfundó un arma y disparó en múltiples ocasiones contra la víctima, que estaba desarmada.

El área del tiroteo quedó cerrada con cinta policial mientras avanza la investigación. | Foto: Policía de Miami-Dade

La víctima fue trasladada de urgencia en helicóptero al hospital HCA Florida Aventura, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después.

Por su parte, Ates huyó hacia su departamento, pero se entregó más tarde a las autoridades, realizando lo que los investigadores calificaron como una “confesión completa”. Al cierre del reporte, permanecía detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, con la fianza aún por fijarse.

Todavía no está claro si Ates y Lilavois se conocían previamente fuera del entorno virtual o si este fue su primer encuentro personal, un dato que aún genera preguntas entre los investigadores.

La comunidad local permanece conmocionada por la violencia inesperada que emergió de una simple discusión virtual, lo que encendió debates sobre los límites entre interacción digital y respuestas en el mundo real. Este caso revivió el escrutinio sobre los entornos de juego en línea, especialmente en títulos que permiten interacciones directas entre jugadores.

Vehículos oficiales de la Policía de Miami-Dade permanecen en la escena del tiroteo vinculado al videojuego NBA 2K25. | Foto: Policía de Miami-Dade

NBA 2K25, lanzado en septiembre de 2024 para múltiples plataformas como PlayStation, Xbox y PC, es ampliamente reconocido por su realismo y funciones avanzadas como ProPlay y motores de inteligencia visuales, lo que lo ha convertido en uno de los juegos deportivos más inmersivos del mercado.

Aunque no se vincula directamente con la violencia, su popularidad destaca cómo los juegos competitivos pueden convertirse en escenarios de tensiones reales.

Este incidente trágico abre interrogantes sobre el papel que debería jugar la industria de los videojuegos, las plataformas online y la sociedad para prevenir que conflictos virtuales deriven en violencia física.