Suscribirse

Mundo

Tiroteo en universidad en Estados Unidos deja al menos un herido. El sospechoso fue abatido por las autoridades

Al conocerse el hecho, la institución envió un comunicado estremecedor: “¡Corre, escóndete, lucha! Evita la zona. Refugio en el lugar".

Redacción Mundo
8 de agosto de 2025, 11:31 p. m.
El tiroteo dejó a un policía herido.
El tiroteo dejó a un policía herido. | Foto: Getty Images via AFP

Un presunto tirador, cerca de los campus de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Universidad Emory, murió y un agente del orden resultó herido después de que la policía respondiera a informes de un tirador activo el viernes, dijeron las autoridades.

Estas afirmaron que ya no existía una amenaza para el público. La Universidad Emory anunció en una publicación en X que se había levantado la orden de confinamiento en el campus, pero que se recomendaba a la gente evitar la zona.

Contexto: Tragedia en EE. UU.: tiroteo en celebración tras reconocido festival de música deja dos muertos y varios heridos

En el campus del CDC, los empleados manifestaron que las balas impactaron las ventanas de varios edificios. “Estamos horrorizados por las noticias de la Universidad Emory y oramos por la seguridad de toda la comunidad del campus”, dijo el fiscal general de Georgia, Chris Carr.

Según el Departamento de Policía de Atlanta, el sospechoso del tiroteo falleció y un agente resultó herido.
Según el Departamento de Policía de Atlanta, el sospechoso del tiroteo falleció y un agente resultó herido. | Foto: Getty Images via AFP

La misma institución educativa, al conocerse el tiroteo, puso un aterrador mensaje de alerta para los estudiantes y las personas que estuvieran cerca del recinto al momento en que ocurrió el incidente.

Lo más leído

1. Exmilitar de EE. UU. da polémica contraoferta tras anuncio de recompensa por Maduro y estallaron las redes sociales
2. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100% para comparendos impuestos en estas fechas
3. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo

“Emergencia en Emory: tirador activo en el campus de Emory Atlanta, en el centro de salud Emory Point CVS. ¡Corre, escóndete, lucha! Evita la zona. Refugio en el lugar", fue la publicación del centro educativo en la tarde del viernes, cuando ocurrió el tiroteo que dejó al menos un herido.

Contexto: Masacre en un bar de EE. UU. desata intensa búsqueda: el sospechoso sigue prófugo y es considerado peligroso

El personal de una tienda de delicatesen cercana dijo haber escuchado lo que parecía una serie de disparos. Los empleados de los CDC informaron que las balas impactaron en las ventanas de varios edificios de su campus.

Agentes del orden público cerca de la sede global de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante un tiroteo el 8 de agosto de 2025 en Atlanta, Georgia.
Agentes del orden público cerca de la sede global de los CDC durante un tiroteo, el 8 de agosto de 2025, en Atlanta, Georgia. | Foto: Getty Images via AFP

Brandy Giraldo, directora de operaciones del deli General Muir’s, dijo que “sonaba como si fueran fuegos artificiales estallando, uno tras otro”; entonces vio gente corriendo frente a su negocio. Un aparcacoches y otra persona se detuvieron para advertirles de un tirador cerca.

Alrededor de las 6 de la tarde, una sirena de advertencia sonó repetidamente cerca de los campus de Emory y CDC, mientras los vehículos policiales continuaban llegando. Según informes, el tirador buscaba atentar contra el CDC, acusando que, por culpa de dicha entidad, se enfermó por cuenta de la vacuna contra la covid-19.

El gobernador Brian Kemp elogió los esfuerzos de los socorristas. “Dos veces esta semana, criminales desquiciados han atacado a georgianos inocentes”, dijo Kemp, refiriéndose al tiroteo en Fort Stewart. “En cada ocasión, los valientes socorristas acudieron al lugar del peligro para reducir al tirador y salvar vidas, recordándonos lo cruciales que son”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Esposa de Miguel Uribe Turbay debe asignar abogado en el proceso de pérdida de investidura en el Consejo de Estado

2. Hassam destapó traición familiar y confesó cómo su nombre fue utilizado en millonaria estafa

3. Cadena minorista de Estados Unidos anuncia cierre de tiendas en medio de deudas y ventas en picada

4. Se agudiza la crisis de salud: reconocida clínica anunció la suspensión temporal de la unidad de urgencias. “Es inhumano”

5. Boston Celtics asegura su futuro: el movimiento que busca mantenerlos en la cima de la NBA

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidostiroteo en Estados UnidosUniversidad AtlantaGeorgia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.