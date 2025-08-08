Tiroteo en universidad en Estados Unidos deja al menos un herido. El sospechoso fue abatido por las autoridades

Un presunto tirador, cerca de los campus de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y la Universidad Emory, murió y un agente del orden resultó herido después de que la policía respondiera a informes de un tirador activo el viernes, dijeron las autoridades.

Estas afirmaron que ya no existía una amenaza para el público. La Universidad Emory anunció en una publicación en X que se había levantado la orden de confinamiento en el campus, pero que se recomendaba a la gente evitar la zona.

En el campus del CDC, los empleados manifestaron que las balas impactaron las ventanas de varios edificios. “Estamos horrorizados por las noticias de la Universidad Emory y oramos por la seguridad de toda la comunidad del campus”, dijo el fiscal general de Georgia, Chris Carr.

Según el Departamento de Policía de Atlanta, el sospechoso del tiroteo falleció y un agente resultó herido. | Foto: Getty Images via AFP

La misma institución educativa, al conocerse el tiroteo, puso un aterrador mensaje de alerta para los estudiantes y las personas que estuvieran cerca del recinto al momento en que ocurrió el incidente.

“Emergencia en Emory: tirador activo en el campus de Emory Atlanta, en el centro de salud Emory Point CVS. ¡Corre, escóndete, lucha! Evita la zona. Refugio en el lugar", fue la publicación del centro educativo en la tarde del viernes, cuando ocurrió el tiroteo que dejó al menos un herido.

El personal de una tienda de delicatesen cercana dijo haber escuchado lo que parecía una serie de disparos. Los empleados de los CDC informaron que las balas impactaron en las ventanas de varios edificios de su campus.

Agentes del orden público cerca de la sede global de los CDC durante un tiroteo, el 8 de agosto de 2025, en Atlanta, Georgia. | Foto: Getty Images via AFP

Brandy Giraldo, directora de operaciones del deli General Muir’s, dijo que “sonaba como si fueran fuegos artificiales estallando, uno tras otro”; entonces vio gente corriendo frente a su negocio. Un aparcacoches y otra persona se detuvieron para advertirles de un tirador cerca.

Alrededor de las 6 de la tarde, una sirena de advertencia sonó repetidamente cerca de los campus de Emory y CDC, mientras los vehículos policiales continuaban llegando. Según informes, el tirador buscaba atentar contra el CDC, acusando que, por culpa de dicha entidad, se enfermó por cuenta de la vacuna contra la covid-19.