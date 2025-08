Masacre en un bar de EE. UU. desata intensa búsqueda: el sospechoso sigue prófugo y es considerado peligroso

Los hechos tuvieron lugar cerca de las 10:30 de la mañana del viernes, en el establecimiento Owl Bar, ubicado en Anaconda, una ciudad donde no habitan más de 10.000 personas, de acuerdo con un informe de la División de Investigación Criminal de Montana.

Lee Johnson, de la División de Investigación Criminal de Montana, declaró el viernes por la noche ante la prensa que los oficiales habían encontrado la camioneta Ford F-150 blanca del presunto criminal, pero no habían dado con el paradero del hombre, según el reportaje de The Washington Post .

Las víctimas fatales de la tragedia fueron identificadas por los oficiales que acudieron al lugar. Sin embargo, notificaron el viernes que sus nombres no serían revelados hasta avisar a las familias.