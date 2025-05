PlayStation va por todo en los videojuegos multijugador: así es el nuevo estudio

Un equipo con ADN de gigantes del videojuego

Su filosofía apunta a crear entornos virtuales donde los jugadores no solo compitan, sino que también forjen vínculos, generen recuerdos compartidos y mantengan viva la experiencia más allá de la partida.

Un universo de acción, comunidad y humor

¿Qué significa “teamLFG”?

“LFG”: Looking For Group, el nombre del estudio, hace referencia a una expresión muy común en los videojuegos en línea: “Looking For Group” o “buscando grupo”.