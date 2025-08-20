Suscribirse

Estados Unidos

Emergencia en Florida: los Everglades arden sin control y la calidad del aire alcanza niveles peligrosos

Autoridades advierten que los incendios podrían intensificarse y la población debe tomar precauciones inmediatas.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

20 de agosto de 2025, 7:41 p. m.
EE.UU.
Un miembro de las BRIF (Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales) trabaja para detener un incendio forestal | Foto: Getty Images

Un incendio forestal en los Everglades continúa extendiéndose sin control aparente, con el fuego Mile Marker 39 alcanzando aproximadamente 1.600 acres, mientras que el Sawgrass Fire suma otros 250 acres, ambos sin contención hasta ahora según informes de la Florida Forest Service.

La combinación de estas llamas ha generado una masa de humo que se desplaza hacia el este, afectando gravemente la calidad del aire en zonas urbanas del condado de Broward, especialmente en Fort Lauderdale, así como en sectores de Miami-Dade.

Las autoridades han calificado el aire como “insalubre” para grupos sensibles, debido al alto contenido de partículas (PM2.5) en suspensión, e incluso AirNow reportó niveles de AQI de 133 en ciertas estaciones, un rango considerado peligroso para niños, personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Everglades
Un incendio forestal arde en los Everglades creando cielos ahumados alrededor de Miami. | Foto: Getty Images

La División de Recursos Naturales del condado de Broward ha instado a los residentes a reducir su tiempo al aire libre, especialmente aquellos con condiciones de salud preexistentes. Además, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre visibilidad reducida en carreteras principales como la I-75, recomendando el uso del aire acondicionado en modo recirculación para evitar la entrada del humo en los vehículos.

En un contexto más amplio, desde el sitio Clean Air FL de la Florida Department of Environmental Protection se indica que el sistema estatal FLAQS provee datos AQI en tiempo real sobre contaminantes clave como PM2.5, PM10, ozono y otros, aunque los datos recientes requieren verificación completa, lo cual podría influir en la interpretación de la calidad actual del aire.

Contexto: Dejar el celular en este lado de la cama mientras lo carga podría desencadenar una incendio fatal

Este episodio se enmarca en una temporada de incendios intensificada en Florida, que solo en 2024 registró más de 1.100 incendios quemando más de 24.000 acres, y en 2025 el riesgo se elevó por condiciones secas persistentes, déficit de precipitación y daños vegetales tras huracanes, lo que favorece la propagación de llamas en ecosistemas como los Everglades.

Pero la crítica va más allá, pues el aire que llega al parque nacional no solo proviene de incendios locales; también contiene contaminantes de larga distancia, como ozono, mercurio, nitrógeno y azufre, cuyo efecto histórico ha sido bien documentado por el Servicio de Parques Nacionales.

Aproximadamente 2,000 acres están ardiendo entre dos incendios de maleza, según el Servicio Forestal de Florida, pero actualmente no se reportan estructuras en peligro.
El humo se eleva de un incendio forestal en los Everglades el 20 de agosto de 2025 en Everglades, Florida. | Foto: Getty Images

El impacto ambiental de este siniestro trasciende lo inmediato: partículas finas y hollín liberan compuestos que pueden afectar la salud cardiovascular y respiratoria, mientras que los incendios liberan grandes cantidades de dióxido de carbono, carbono negro y compuestos orgánicos volátiles que inciden en el clima regional e incluso global.

Además, la vegetación adaptada al fuego en los Everglades tiene un papel histórico en la regulación del ecosistema, aunque cuando los incendios superan su ciclo natural, perturban drásticamente la biodiversidad local.

Contexto: Por una mala conexión eléctrica de este electrodoméstico podría provocarse una tragedia en casa

Las labores de extinción no han sido sencillas, debido a que los incendios se ubican en zonas pantanosas de difícil acceso. Helicópteros y equipos aéreos especializados han sido desplegados para lanzar agua y retardantes sobre los focos activos, mientras cuadrillas en tierra tratan de establecer líneas de control.

El Florida Forest Service indicó que el trabajo es complejo porque las altas temperaturas, la baja humedad y la acumulación de vegetación seca favorecen la propagación de las llamas, por lo que aún no se estima una fecha de contención.

Aproximadamente 2,000 acres están ardiendo entre dos incendios forestales, según el Servicio Forestal de Florida, pero actualmente no se reportan estructuras en peligro.
Personas pescan en un canal mientras el humo sale de un incendio forestal en los Everglades el 20 de agosto de 2025 en los Everglades, Florida. | Foto: Getty Images

El impacto también se ha dejado sentir en la vida diaria de los residentes del sur de Florida. Algunos vuelos en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale reportaron retrasos menores debido a la visibilidad reducida, mientras que varias escuelas y guarderías recomendaron mantener a los niños bajo techo y limitar actividades al aire libre.

Negocios vinculados al turismo en los Everglades, como recorridos en hidrodeslizadores, suspendieron operaciones temporalmente ante el avance del humo y las restricciones ambientales, lo que refleja cómo este desastre no solo amenaza al ecosistema, sino también a la economía regional.

Contexto: Crisis inmobiliaria en Miami: seguros, cuotas y nuevas leyes hunden ventas y obligan a bajar precios de viviendas

En conjunto, mientras las llamas avanzan sin control aparente y los niveles de contaminación alcanzan umbrales críticos, las autoridades ambientales estatales y federales trabajan para monitorear de cerca la situación, emitir alertas tempranas y orientar a la población sobre medidas para proteger su salud.

La coordinación interinstitucional, junto con una respuesta ciudadana informada, será clave en las próximas horas para mitigar el impacto de un desastre que amenaza tanto al entorno como al bienestar humano.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Emergencia en Florida: los Everglades arden sin control y la calidad del aire alcanza niveles peligrosos

2. Así es la flota militar que Estados Unidos envió hacia Venezuela y que aterra al régimen de Nicolás Maduro

3. Gustavo Petro aceptó la renuncia de Alfredo Saade como su jefe de Despacho. Este es el documento

4. Tal como lo anticipó SEMANA, Epa Colombia fue trasladada a la Estación de Carabineros en Bogotá

5. Óscar Córdoba da cátedra a David Ospina de cómo atajar penales: todo por el Nacional vs. São Paulo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EmergenciaFlorida Estados UnidosEstados UnidosIncendiopeligroCalidad del aire

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.