Suscribirse

Tecnología

Dejar el celular en este lado de la cama mientras lo carga podría desencadenar una incendio fatal

Las baterías de iones de litio, utilizadas en la mayoría de los teléfonos, tienen una vida útil limitada.

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

Periodista en Semana

12 de agosto de 2025, 12:37 p. m.
Si usa cargadores o cables de baja calidad, que no están certificados, pueden no regular bien el flujo de energía.
Si usa cargadores o cables de baja calidad, que no están certificados, pueden no regular bien el flujo de energía | Foto: Getty Images

En muchas ocasiones, en el afán de utilizar el teléfono móvil y de estar constantemente conectado con el mundo digital, se pasa por alto el lugar en el que se carga el dispositivo. Una decisión que, aunque parece sencilla e inofensiva, es crucial, ya que de ella dependen aspectos fundamentales, como la prevención de accidentes que puedan desencadenar incendios.

Expertos en tecnología, como los del portal español especializado Computer Hoy, señalan que uno de los errores más comunes es cargar el móvil en lugares con poca ventilación, como debajo de la almohada. Esta práctica, además de colocar el dispositivo sobre materiales inflamables, aumenta el riesgo de un incidente grave, puesto que, combinada con otros factores, puede resultar en un accidente.

Según detallan, es importante recordar que las baterías de litio tienen una composición química que, al cargarse o descargarse, puede generar calor y gas. Esto significa que, cuando el equipo se encuentra en un espacio adecuado, el calor se disipará sin problemas.

Si usa el celular mientras lo cargas, el dispositivo puede generar calor extra debido al consumo de energía.
Si usa el celular mientras lo cargas, el dispositivo puede generar calor extra debido al consumo de energía. | Foto: Getty Images

Sin embargo, cuando se encuentra en un lugar inapropiado —bien sea porque está dañado o se usa de manera incorrecta—, puede producirse una fuga térmica, donde el calor se acumula, elevándose a niveles peligrosos. Este aumento de temperatura puede hacer que los electrolitos internos reaccionen, liberando gases y aumentando la presión, lo que provoca que la carcasa del dispositivo se hinche.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Revelan lo que dice el papel que asesinos dejaron en un bolsillo de Harold Aroca, menor hallado muerto en Bogotá
3. Los cinco signos del horóscopo chino que tendrían altas probabilidades de ganar la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

Si no se toman las precauciones necesarias, este proceso puede desembocar en una deformación, incendio o incluso una explosión que no solo destruya el dispositivo, sino que ponga en peligro la vida del usuario y las personas cercanas.

Contexto: Usar los electrodomésticos en estas condiciones podría incendiar la casa en cuestión de minutos

Aunque los teléfonos móviles modernos cuentan con sistemas de protección para evitar la sobrecarga, controlando la temperatura del dispositivo en caso de que se dispare, los malos hábitos y el esfuerzo excesivo del equipo pueden resultar perjudiciales. Específicamente, lugares como debajo de la almohada, sobre la cama o en el interior de un automóvil no son apropiados para cargar un móvil, ya que dificultan la disipación del calor generado durante el proceso de carga.

A este riesgo se suma el uso de accesorios no certificados o no oficiales. Si bien algunos de estos accesorios prometen aumentar la velocidad de carga, también incrementan la temperatura del equipo, lo que se convierte en un peligro aún mayor cuando se utiliza el smartphone para actividades que demandan un alto consumo de recursos, como jugar en línea o realizar videollamadas. Estas acciones sobrecargan el equipo, aumentando el riesgo de fallos.

Los cargadores pueden calentarse durante el proceso de carga.
Los cargadores pueden calentarse durante el proceso de carga. | Foto: Getty Images

Con el paso del tiempo, el deterioro de la batería se hace evidente. No obstante, este proceso no siempre es inmediato. A medida que las capas internas de la batería se degradan, el litio puede atravesar las separaciones que mantienen aislados los polos de la batería, lo que podría ocasionar un cortocircuito interno.

Para evitar situaciones peligrosas, es fundamental estar atento a ciertas señales de alerta. Entre ellas se encuentra el sobrecalentamiento excesivo del celular durante la carga, especialmente cuando este se encuentra en reposo. Otros indicios de alarma incluyen una duración de carga reducida o cambios en la forma original del dispositivo.

Contexto: El electrodoméstico que se debe desconectar cuando no está en uso; podría evitar accidentes en casa

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Atentos usuarios de TransMilenio al cierre temporal en Portal Américas y estación Biblioteca Tintal

2. Prensa alemana reacciona a la partida de una figura del Bayern Múnich de Luis Díaz: “El héroe europeo”

3. Reporte del USGS: último temblor en EE.UU. y epicentro del nuevo sismo, este martes 12 de agosto de 2025

4. Gabriel Boric revela resultados de examen de orina y drogas al que se sometió; ¿por qué?

5. Mega Millions: ¿cuál es el jackpot y cómo jugar el sorteo del martes 12 de agosto?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carga del celularCelularIncendioExplosiónCargadores

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.