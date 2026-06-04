El error más común al conectar el cargador del celular que podría acelerar el deterioro de la batería

Bien dicen que el orden de los factores no altera el resultado, pero cuando se trata de algunos hábitos relacionados con el celular, esto no siempre aplica. Un ejemplo claro es la forma en que se conecta el cargador: aunque parezca un detalle sin importancia, sí puede influir en el estado de la batería y en la vida útil del dispositivo.

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Los celulares actuales utilizan baterías de ion de litio, una tecnología diseñada para ofrecer buena autonomía, cargas rápidas y un funcionamiento prolongado. Sin embargo, estas también pueden deteriorarse más rápido cuando se exponen de manera constante a prácticas inadecuadas.

Uno de los errores más comunes es dejar que el móvil se descargue por completo con frecuencia. Cuando la batería llega repetidamente al 0 %, el desgaste interno aumenta y, con el tiempo, esto puede reducir su capacidad de almacenamiento de energía.

El calor también es uno de los principales enemigos de las baterías. Usar el celular mientras se carga, especialmente para videojuegos, videollamadas o aplicaciones exigentes, eleva considerablemente la temperatura del dispositivo. Este sobrecalentamiento acelera el deterioro de los componentes internos y puede afectar tanto la batería como el rendimiento general del teléfono.

La batería del celular es uno de los componentes más importantes. Foto: Getty Images

A esto se suma otro aspecto que muchas personas pasan por alto: el orden en que se conecta el cargador. Según explicó Xiaomi, el problema aparece cuando primero se conecta el celular al cable y después el cargador a la corriente. En ese momento se generan pequeños picos de tensión que, aunque son normales, pueden afectar la batería y el rendimiento del dispositivo con el paso del tiempo.

Además, conectar el cable cuando ya está recibiendo energía también puede provocar desgaste en el puerto de carga y generar fallas en la conexión.

Por esta razón, se recomienda enchufar primero el cargador a la corriente, esperar unos segundos para que la energía se estabilice y luego conectar el celular. Al desconectarlo, el proceso debe hacerse al revés: primero retirar el teléfono y después desenchufar el cargador.

El calor excesivo es uno de los factores que más afecta la vida útil de la batería. Foto: Getty Images/iStockphoto

Aunque parece un hábito menor, puede ayudar a prolongar la vida útil del dispositivo y a mantener un mejor funcionamiento de la batería.

Con el tiempo, la acumulación de estos malos hábitos puede hacer que la batería se vuelva más sensible. Como consecuencia, el teléfono puede apagarse inesperadamente, calentarse con facilidad, tardar más en cargar o perder energía en pocos minutos. En casos más extremos, incluso puede presentarse hinchazón de la batería, lo que representa un riesgo para el dispositivo.