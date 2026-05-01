Lo que no sabía sobre dejar el cargador del celular conectado todo el día: el error que podría salirle caro

El teléfono móvil es una herramienta indispensable en la vida cotidiana. Desde la comunicación hasta el trabajo y el entretenimiento, su uso es constante y necesario.

El manejo adecuado del cargador resulta fundamental, no solo para mantener el dispositivo en funcionamiento, sino para preservar su durabilidad y garantizar la seguridad en su uso.

Lo que nadie dice sobre cargar el celular en la noche: el potencial error que podría desatar un incendio a media noche

Uno de los errores más comunes entre los usuarios es utilizar cualquier cargador sin verificar su compatibilidad. Cada dispositivo está diseñado para funcionar con un voltaje y una potencia específicos, por lo que emplear cargadores genéricos o de baja calidad puede afectar el rendimiento de la batería e incluso provocar daños internos.

Además, es habitual dejarlo conectado al enchufe, incluso cuando no se está utilizando. Y aunque parece un hábito inofensivo, de acuerdo con Xataka, sí genera un consumo eléctrico mínimo debido al flujo interno de energía y a la pérdida en forma de calor.

Si bien este gasto es prácticamente insignificante, se recomienda desconectarlo para evitar consumos innecesarios y reducir riesgos.

La batería del celular en su componente delicado que se puede dañar fácilmente por malas prácticas. Foto: Getty Images

En este sentido, adoptar el hábito de desconectar el cargador cuando no está en uso puede contribuir al ahorro de energía, prolongar la vida útil del accesorio y mejorar la seguridad en el hogar. Se trata de una acción sencilla que puede marcar una diferencia en términos de eficiencia.

Cómo prolongar la vida útil del cargador

Evitar cargadores genéricos o de mala calidad: aunque pueden parecer una opción económica, estos accesorios causan sobrecalentamiento, cargas inestables y daños en la batería del celular.

aunque pueden parecer una opción económica, estos accesorios causan sobrecalentamiento, cargas inestables y daños en la batería del celular. No jalar el cable para desconectarlo: lo correcto es sujetar el enchufe. Tirar del cable deteriora los conectores internos y puede generar fallas.

Un cargador mojador puede causar accidentes graves. Foto: Getty Images