Si su iPhone no carga correctamente, esto es lo que debe hacer para solucionarlo desde casa sin necesidad de servicio técnico

Para disfrutar al máximo todas las funciones de un celular inteligente, es fundamental que cuente con una carga adecuada, ya que de lo contrario algunas herramientas pueden verse limitadas. Cargarlo es un proceso sencillo: según expertos, cuando el nivel de batería alcanza aproximadamente el 20 %, lo ideal es conectarlo a una toma de corriente o a una batería portátil para que recupere energía.

Revise si el cargador de su celular tiene estos símbolos: el detalle que no debe ignorar porque podría afectar la batería

Sin embargo, en ocasiones algunos usuarios de iPhone pueden presentar problemas al momento de cargar su dispositivo, lo que puede generar desconcierto y preocupación al pensar que existe una falla interna en un componente clave. En este contexto, antes de tomar decisiones apresuradas, como acudir al servicio técnico, resulta conveniente revisar ciertos aspectos que permitan identificar la causa del inconveniente.

El sitio web de Apple recomienda comenzar conectando el dispositivo a diferentes fuentes de alimentación con el fin de descartar fallas externas. Se puede probar con un computador, un accesorio de energía o directamente en un tomacorriente de pared. Esto ayudará a determinar si el problema está relacionado con la fuente eléctrica.

Si el inconveniente persiste, se sugiere reiniciar el iPhone, dado que en muchos casos esta acción permite solucionar fallas temporales del sistema.

Un celular inteligente necesita estar bien cargado para funcionar correctamente. Foto: Getty Images

Posteriormente, es importante revisar el cable de carga y el adaptador USB, verificando que no presenten daños visibles como roturas, desgaste o puntas dobladas. En caso de detectar alguna anomalía, lo ideal es no utilizarlos, dado que los accesorios en mal estado pueden afectar el funcionamiento del dispositivo e incluso representar un riesgo.

Asimismo, para asegurar una carga adecuada, conviene revisar tanto la fuente de energía como el estado de las conexiones.

El cable de carga debe estar firmemente conectado al adaptador USB, y este, a su vez, bien enchufado al tomacorriente o al cable de alimentación de corriente alterna. Si el problema continúa, es aconsejable probar con otra toma para descartar fallas en la red eléctrica.

Cuando la batería es baja, varias funciones pueden verse limitadas. Foto: Getty Images

También es fundamental inspeccionar el puerto de carga del dispositivo porque con el tiempo puede acumular suciedad o pelusa que dificulta una correcta conexión. Limpiar cuidadosamente esta área y volver a conectar el cable, asegurándose de que quede bien ajustado, puede marcar la diferencia en el proceso de carga.

Si ninguna de estas alternativas da resultado, lo más recomendable es consultar con un experto para determinar si se trata de un daño más grave que requiera atención especializada.