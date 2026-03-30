Revise si el cargador de su celular tiene estos símbolos: el detalle que no debe ignorar porque podría afectar la batería

La batería de cualquier dispositivo tecnológico es uno de sus componentes más importantes, ya que garantiza un funcionamiento óptimo. Cuando pierde capacidad, pueden aparecer fallos o errores que afectan la experiencia de uso, como ocurre con los celulares.

¿Cargador conectado todo el día? El gasto oculto que podría estar elevando el consumo en su factura de energía

Mantener la batería en buen estado no solo prolonga su vida útil, sino que también asegura un rendimiento estable y seguro del equipo. Por ejemplo, evitar que se descargue completamente o mantenerla constantemente al 100 % ayuda a preservar su capacidad. Una batería deteriorada puede causar apagones inesperados, sobrecalentamiento o un funcionamiento más lento del dispositivo, además de representar riesgos de seguridad, como hinchazón o cortocircuitos.

Más allá de los buenos hábitos, es fundamental elegir correctamente el cargador, dado que es clave para el buen funcionamiento del dispositivo. No todos los modelos ofrecen la misma calidad ni compatibilidad. Usar un accesorio genérico, barato o incompatible puede dañar la batería a largo plazo.

Lo ideal es optar por cargadores oficiales o certificados, que regulan la corriente, evitan sobrecargas y permiten aprovechar tecnologías de carga rápida de manera segura.

Usar cargadores baratos o genéricos puede dañar la batería a largo plazo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Según un video publicado por la experta en TikTok (@achoesgratiss), los símbolos que acompañan a los cabezales de los cargadores no son decorativos, sino que tienen un significado importante. Revisarlos antes de comprar un cargador es una de las formas más efectivas de asegurarse de que sea seguro.

Entre los símbolos clave se encuentran:

CE: Indica que cumple con las normas de seguridad de la Unión Europea.

Indica que cumple con las normas de seguridad de la Unión Europea. Cubo tachado: Señala que requiere reciclaje electrónico.

Señala que requiere reciclaje electrónico. Número romano: Refleja eficiencia energética y menor consumo.

Refleja eficiencia energética y menor consumo. Casa: Indica uso exclusivamente doméstico.

Indica uso exclusivamente doméstico. Doble cuadrado: garantiza doble aislamiento eléctrico y protección sin necesidad de toma de tierra.

garantiza doble aislamiento eléctrico y protección sin necesidad de toma de tierra. QR o número de serie: permite verificar la autenticidad del cargador; si no dirige a la página oficial, el producto es falso.

Muchas personas usan cargadores a diario y ya no prestan atención a los pequeños detalles físicos. Foto: Getty Images

Ignorar estos símbolos puede tener consecuencias graves. Un cargador sin certificaciones puede sobrecalentarse, dañar la batería o incluso provocar incendios. Los cargadores falsos o de baja calidad no solo ponen en riesgo la seguridad del usuario, sino que también reducen la vida útil del dispositivo.