¿Cargador conectado todo el día? El gasto oculto que podría estar elevando el consumo en su factura de energía

Para las personas, mantener el celular con suficiente batería se ha vuelto indispensable, ya que gran parte de sus actividades diarias dependen de este dispositivo. En ese contexto, es frecuente que muchos usuarios dejen el cargador conectado durante todo el día, incluso cuando no lo están utilizando. Aunque parece una acción inofensiva, este hábito puede tener efectos tanto económicos como ambientales.

Contrario a lo que se cree, un cargador enchufado sin estar en uso sí consume energía. Este fenómeno es conocido como “consumo fantasma” o “consumo vampiro”, y se refiere a la electricidad que siguen utilizando algunos aparatos incluso cuando no están funcionando activamente.

Es frecuente que muchos usuarios dejen el cargador conectado durante todo el día, incluso cuando no lo están utilizando. Foto: Getty Images

Este gasto silencioso puede reflejarse en la factura de la luz más de lo esperado. De acuerdo con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), este tipo de consumo representa entre el 7% y el 11% del uso eléctrico en los hogares, lo que equivale aproximadamente a 300 kWh al año.

En el caso de los cargadores y otros dispositivos electrónicos, aunque la energía que consumen de forma pasiva es mínima, su uso constante a lo largo del tiempo genera un impacto acumulativo. Por ello, desconectarlos cuando no se necesiten podría contribuir tanto al ahorro en el recibo como a la reducción del consumo energético.

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Aunque el gasto de energía de un solo cargador puede parecer irrelevante, la situación cambia cuando se suma al de otros dispositivos conectados en el hogar. Expertos advierten que estos consumos pasivos acumulados podrían representar hasta el 10% del uso total de electricidad en una vivienda.

Además del impacto económico, mantener el cargador enchufado durante todo el día también implica riesgos. Este puede calentarse con el tiempo, lo que no solo acelera su desgaste, sino que, en casos extremos, podría derivar en fallas o incluso en un incendio si no se toman precauciones.

El uso de cargadores piratas puede causar que un celular explote Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Aunque se trata de una acción cotidiana y aparentemente sin importancia, dejar el cargador conectado de forma constante puede generar consecuencias a largo plazo. Este hábito contribuye al aumento del consumo energético y, por ende, tiene efectos tanto en el medioambiente como en las finanzas del hogar.

No obstante, algunos estudios matizan su impacto. Un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) señala que el consumo de energía de un cargador sin el celular es muy bajo, casi imperceptible. Esto se debe a que, aunque el dispositivo no esté en uso, sus componentes internos siguen recibiendo una pequeña cantidad de electricidad, lo que explica el llamado consumo en modo “fantasma”.