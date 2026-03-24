Tres errores que dañan la batería del celular: esta es la forma correcta de cargarlo para evitar que se desgaste más rápido

Cuidar la batería del celular es clave para garantizar el buen funcionamiento del dispositivo a lo largo del tiempo. Aunque muchas personas se enfocan en aspectos como el almacenamiento o el rendimiento, este componente es uno de los que más se deteriora con el uso diario.

El detalle que no debe descuidar en el puerto de carga del celular porque podría afectar la duración de la batería

Por eso, adoptar hábitos adecuados puede marcar una gran diferencia. Según la empresa energética Endesa, existen varias recomendaciones prácticas que permiten prolongar su vida útil sin recurrir a soluciones técnicas complejas.

Uno de los factores más determinantes es la temperatura. Las baterías están diseñadas para operar de forma óptima dentro de un rango específico, entre los 16 °C y los 22 °C. Cuando el móvil se expone a temperaturas elevadas —por ejemplo, al dejarlo bajo la luz directa del sol o cerca de fuentes de calor— pueden producirse daños internos que afectan su capacidad.

En condiciones de frío extremo, aunque no se generan daños permanentes, la carga se vuelve más lenta. A esto se suma la humedad ambiental, un factor menos visible pero igualmente relevante, que puede acelerar la descarga del dispositivo y afectar sus componentes internos.

Tener malos hábitos de carga puede afectar la vida útil de la batería. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro hábito que conviene evitar es usar el celular mientras se está cargando. Aunque resulta tentador responder mensajes o revisar redes sociales en ese momento, esta práctica somete a la batería a un esfuerzo adicional: debe cargarse y, al mismo tiempo, suministrar energía al equipo.

Esto incrementa la temperatura interna y acelera su desgaste. Con el tiempo, se traduce en una menor capacidad de retención de carga. Por ello, lo más recomendable es dejar el dispositivo en reposo durante el proceso, para que la carga se realice de manera más eficiente y segura.

También es importante prestar atención a cómo se almacena el celular cuando no se va a utilizar durante un periodo prolongado. En estos casos, los expertos aconsejan dejar la batería con un nivel de carga cercano al 50 %.

La batería de los dispositivos tecnológicos es uno de los componentes más sensibles. Foto: Getty Images/iStockphoto

Guardarlo completamente cargado o totalmente descargado puede afectar negativamente su estado, ya que las baterías de litio son sensibles a estos extremos. Mantener un nivel intermedio ayuda a preservar su capacidad y evitar una degradación prematura.

La batería es uno de los componentes que más rápido puede deteriorarse, lo que a futuro puede implicar reparaciones costosas o incluso el reemplazo total del dispositivo. Por ello, pequeños cambios en los hábitos diarios pueden tener un impacto significativo en su durabilidad.