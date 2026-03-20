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Función que pocos conocen, cómo comprobar cuánta vida le queda a la batería del celular

Conocer el estado de la batería del celular es más fácil de lo que parece.

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Redacción Tecnología
20 de marzo de 2026, 9:31 p. m.
Existe una opción poco conocida que revela el desgaste de la batería.
Existe una opción poco conocida que revela el desgaste de la batería. Foto: Getty Images

Con el paso del tiempo, la batería del celular deja de rendir como al inicio, pues es normal que la carga dura menos como también que el equipo comience a calentarse más de lo habitual.

Aunque muchos usuarios creen que no hay forma de medir ese desgaste, lo cierto es que tanto Apple como Google han incorporado herramientas para conocer el estado real de este componente clave.

Cómo revisar el estado de la batería en iPhone

Los dispositivos de iPhone cuentan con la ventaja de que esta información está integrada en el sistema desde hace un buen tiempo, por lo que no es necesario descargar aplicaciones adicionales.

Varios factores pueden contribuir a la rápida descarga de la batería de un iPhone, incluso cuando no se está usando activamente.
Los iPhone incluyen esta función de forma nativa, sin necesidad de instalar aplicaciones externas. Foto: Getty Images

Basta con ingresar a los ajustes del equipo y buscar el apartado de batería, donde aparece un indicador conocido como “capacidad máxima”.

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  • Ese porcentaje refleja qué tanto se ha desgastado la batería con el uso, cuando marca el 100%, significa que está en condiciones óptimas.
  • Sin embargo, la propia Apple considera que un nivel por encima del 80% sigue siendo adecuado para el funcionamiento diario.

Si el porcentaje baja de ese punto, el sistema puede advertir que el rendimiento del dispositivo podría verse afectado. Esto ocurre porque el equipo ajusta su potencia para evitar fallos o apagones inesperados.

En modelos más recientes, además, se incluye un dato adicional: la cantidad de ciclos de carga completados, lo que ayuda a entender cuánto se ha utilizado la batería desde que se activó por primera vez.

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Qué opciones existen en celulares Android

En el caso de teléfonos con Android, la disponibilidad de esta función depende en parte del fabricante, aunque cada vez es más común encontrarla. A partir de mejoras impulsadas por Google en versiones recientes del sistema, varias marcas han empezado a incluir datos sobre la salud de la batería dentro de los ajustes.

Para revisarlo, generalmente se debe ingresar a la configuración del celular y dirigirse al apartado de batería. Allí, dependiendo del modelo, puede aparecer con nombres como “salud”, “estado”, “diagnóstico” o “información de la batería”.

Incluso sin acceso al enchufe, es posible aumentar el nivel de batería gracias a alternativas de carga que funcionan de forma independiente.
Gracias a mejoras de Google, más dispositivos ya incluyen información sobre la salud de la batería. Foto: Getty Images

Aunque no todos los equipos muestran el mismo nivel de detalle que los iPhone, esta opción permite tener una idea del desgaste y tomar decisiones a tiempo, como ajustar hábitos de carga o considerar un reemplazo antes de que el rendimiento se vea comprometido.