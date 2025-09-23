Tecnología
Ahora sí se puede saber cuánto tiempo le falta al celular para cargar la batería, dos métodos para verlo
Apple incorporó en iOS 18 una función que permite conocer con exactitud cuánto tiempo necesita el iPhone para alcanzar la carga deseada.
¿Le ha pasado que tienes afán, conecta su celular y no sabes si ya tiene suficiente batería para salir? Esa angustia de no saber si aguantará hasta cuando que regrese a la casa, ahora por fin tiene solución.
Antes era un verdadero dolor de cabeza tratar de adivinar cuánto tiempo necesitaba el iPhone para llegar al menos al 50% o a un porcentaje decente que pueda resistir un trayecto largo, especialmente cuando se tiene afán y y se necesita salir. Para ello, Apple tuvo presente estas situaciones y con iOS 26 acabó con este problema.
Solo mirando la pantalla
Existen dos formas para poder utilizar esta nueva herramienta que permite ver el tiempo necesario para llegar al 80% o a la totalidad, el primero es un método que usualmente se va a utilizar al ser sencillo y rápido y para ello deberá:
Conectar su iPhone al cargador, una vez hecho, en la misma pantalla de bloqueo va a poder ver dos datos importantes:
- Cuánta batería tiene ahora
- Cuánto tiempo le falta para llegar al 80%
Pero ¿por qué 80% y no 100%? Es probable que este tema este relacionado con la recomendación de los expertos, quienes señalan que es mejor mantener la batería entre 20% y 80%, así se le da más vida útil al celular.
Cómo revisar cuánto dura cargando para llegar al 100%
Para poder darse cuenta y tener un tiempo conciso que señale cuánto le falta al celular para alcanzar la totalidad de carga, existe una segunda opción, puede parecer un poco más demorada, pero es la opción que enseña información más completa, para llegar a ella debe:
- Abrir “Configuración” (el ícono del engranaje)
- Buscar “Batería” y entrar
Ahí va poder a ver diferentes datos: cuánto tiene ahora, cuánto le falta para 80% y también para 100%.
@superbitesstudios
🔄 ¿Ya actualizaste a iOS 26? Te muestro paso a paso cómo instalarlo correctamente y qué debes tener en cuenta antes de hacerlo. ⚠️📱 ✅ Recomendaciones antes de actualizar ☁️ Haz copia de seguridad 🔋 Carga tu iPhone al 50% o más 📶 Conéctate a Wi-Fi 🚀 ¡No te pierdas las novedades que trae iOS 26! #iOS26 #ActualizacióniPhone #AppleTips #iPhoneUpdate #iphone #iphoneusers♬ Jeepers Creepers - Jack Teagarden
Cómo conseguir esta función en su iPhone
Para tener esta nueva característica, es necesario actualizar su celular a iOS 18.
- Vaya a “Configuración”
- Toque en “General”
- Luego en “Actualización de software”
- Si aparece iOS 18, dele “Descargar e instalar”
Ojo importante: Apple dice que algunos iPhones se pueden calentar un poco más o la batería puede durar menos después de la actualización, pero no es algo para preocuparse del todo, esto es normal al principio. Con el tiempo, Apple señala que conforme su celular se va acostumbrando al nuevo sistema, todo regresa a la normalidad.