iOS 27 llega con mejoras de rendimiento y eliminación de errores en iPhone: estas son todas las novedades que trae Apple

Apple continúa desarrollando la próxima gran actualización de su sistema operativo móvil, iOS 27, que supondrá un reinicio para solucionar errores internos, lo que permitirá también mejorar la duración de la batería.

Mientras que la actualización de iOS 26 se enfocó más en la estética y la incorporación de más funciones de inteligencia artificial (IA), iOS27 se centrará en aspectos más técnicos dentro del sistema operativo y así simplificarlo de cara a próximas actualizaciones.

Esta “limpieza” incluirá la eliminación de fragmentos de código antiguo, la reescritura de funciones y una actualización de aplicaciones para un mejor funcionamiento, según avanzó el periodista de Bloomberg, Mark Gurman en su boletín Power On. De esta forma se agilizará el sistema operativo, aumentando su capacidad de respuesta.

“La compañía espera que los cambios de código subyacentes resulten en mejoras de eficiencia que, a su vez, ofrezcan más batería a los usuarios”, añadió.

Una de las mayores ventajas de esta novedad es que funciona automáticamente con todas las aplicaciones instaladas. Foto: Montaje: Semana

No sería la primera vez que Apple planea remodelar por completo un sistema operativo, ya que en 2009 implementó el sistema Snow Leopard para los equipos Mac para mejorar la calidad y el rendimiento de los dispositivos.

Según datos de Apple, que recoge Gurman, iOS 26 está ya instalado en el 74% de todos los iPhone lanzados en los últimos cuatro años.

De esta forma se agilizará el sistema operativo, aumentando su capacidad de respuesta. Foto: Getty Images

Mejoras en la IA

Además de reiniciar el sistema operativo de iPhone, Apple está trabajando en mejoras relacionadas con la inteligencia artificial, ya que está por detrás de sus competidores en este ámbito. Para ello, continúan desarrollando las nuevas funciones de Siri, que se retrasarán al menos hasta iOS 26.5 y iOS 27.

“Tiene sentido que Apple se tome el tiempo para perfeccionar estas funciones. Pero para cuando se lancen, OpenAI y otros competidores probablemente habrán avanzado aún más”, subrayó Gurman.

Más allá de las filtraciones de Gurman, Apple celebrará el próximo 4 de marzo un nuevo evento de presentación de producto, en el que se espera que se den a conocer las primeras funciones de la renovación de Siri, así como el acuerdo de colaboración con Google, cuya inteligencia artificial será la que impulse este asistente digital.

*Con información de Europa Press.