Tecnología

¿El fin de las fundas para celulares? La nueva tecnología que volvería los smartphones más resistentes que nunca

Los avances en materiales y diseño han incrementado notablemente su resistencia, reduciendo la necesidad de protección externa.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
14 de febrero de 2026, 6:07 p. m.
Las fundas para el teléfono tienen una vida útil.
Las fundas para el teléfono tienen una vida útil. Foto: Getty Images

En la era digital, el celular se ha convertido en una herramienta esencial para múltiples actividades cotidianas. Ante esto, la funda fue considerada un complemento indispensable; sin embargo, esta percepción parece estar cambiando conforme evolucionan los smartphones.

Los avances en materiales y diseño han incrementado notablemente su resistencia, reduciendo la necesidad de protección externa. Paralelamente, el sector de accesorios también se transforma, dando paso a soluciones más discretas como cubiertas ultradelgadas, sistemas modulares o carcasas con funciones adicionales que preservan la estética y la ergonomía del dispositivo.

Muchas personas están acostumbradas a cargar el celular con la funda.
Muchas personas están acostumbradas a cargar el celular con la funda. Foto: Getty Images

Sin embargo, en 2026 esta práctica pierde relevancia, ya que la seguridad forma parte integral del propio hardware. La protección ya no depende de un accesorio visible, sino de tecnologías incorporadas en el dispositivo que actúan a nivel microscópico. Gracias a estos avances, el usuario podría emplear el teléfono según su diseño original, con mayor confianza frente a caídas accidentales.

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

La nueva tecnología que buscaría reemplazar las fundas

La llamada “protección invisible” surge del desarrollo de nuevas tecnologías en la ciencia de materiales. Gracias a estas innovaciones, la resistencia ya no depende de accesorios externos, sino de la propia composición estructural del dispositivo, diseñada para soportar impactos y tensiones de uso habitual.

Tecnología

Estafas en San Valentín: así funcionan los principales fraudes románticos para conquistar a sus víctimas

Tecnología

Científicos descubren un misterioso fósil de 444 millones de años con una conservación sin precedentes

Tecnología

Acontecimiento en Marte trastoca a los científicos: descubren que más de 20 organismos rodearon al robot de la Nasa

Tecnología

Tarjetas para San Valentín: ideas bonitas para enviar por WhatsApp

Tecnología

Destacan cinco aspectos clave que debe tener en cuenta al usar un cajero electrónico

Tecnología

Candidata creada con IA concurrirá en las elecciones legislativas de Colombia: su aparición causa revuelo en las redes

Tecnología

Elon Musk publicó un tuit de la visión del futuro de la humanidad: video de cómo serán los hogares en la Luna

Tecnología

¿El suyo está en la lista? Este es el ranking de los mejores celulares con batería de larga duración

Tecnología

¿Hasta cuántos metros puede caer un celular sin romperse? Esto dicen los expertos

Tecnología

¿Tiene un celular viejo? No lo bote: así puede darle nuevos usos y aprovecharlo al máximo

La llamada “protección invisible” surge del desarrollo de nuevas tecnologías en la ciencia de materiales.
La llamada “protección invisible” surge del desarrollo de nuevas tecnologías en la ciencia de materiales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los avances más destacados es el vidrio químicamente reforzado: Gorilla Glass o Ceramic Shield, que combina ligereza con una elevada dureza. Su resistencia proviene de un proceso de intercambio iónico que fortalece la superficie, creando una capa de compresión que dificulta la formación y expansión de grietas ante los golpes.

Otra tecnología relevante integra nanocristales cerámicos en el vidrio, logrando un material que une la transparencia con la robustez característica de la cerámica. Esta combinación incrementa significativamente la tolerancia a caídas en comparación con generaciones anteriores, consolidando la durabilidad como una cualidad inherente del dispositivo.

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

La eficacia de estos materiales ha llevado a muchos usuarios a prescindir de fundas protectoras. Un ejemplo de esta tendencia fue el experimento realizado por el periodista tecnológico Thomas Germain para BBC, en el que varios participantes utilizaron sus teléfonos sin funda durante un mes, comprobando que los modelos actuales resisten mejor los impactos que los de años anteriores.

Más de Tecnología

Celular

Estafas en San Valentín: así funcionan los principales fraudes románticos para conquistar a sus víctimas

Las fundas para el teléfono tienen una vida útil.

¿El fin de las fundas para celulares? La nueva tecnología que volvería los smartphones más resistentes que nunca

Este descubrimiento permitió observar con un nivel de detalle inusual cómo eran los organismos antiguos y cómo podían conservarse en condiciones extraordinarias.

Científicos descubren un misterioso fósil de 444 millones de años con una conservación sin precedentes

Investigadores hallaron organismos en una nave ensamblada para viajar a Marte.

Acontecimiento en Marte trastoca a los científicos: descubren que más de 20 organismos rodearon al robot de la Nasa

Tarjetas y frases para dedicar en San Valentín y enviar por WhatsApp

Tarjetas para San Valentín: ideas bonitas para enviar por WhatsApp

Protegerse al retirar dinero en el cajero automático es una responsabilidad individual que forma parte de la seguridad personal y financiera.

Destacan cinco aspectos clave que debe tener en cuenta al usar un cajero electrónico

La propuesta promete someter sus decisiones a votaciones virtuales ciudadanas.

Candidata creada con IA concurrirá en las elecciones legislativas de Colombia: su aparición causa revuelo en las redes

La colonización espacial volvió a escena con nuevas imágenes futuristas.

Elon Musk publicó un tuit de la visión del futuro de la humanidad: video de cómo serán los hogares en la Luna

La IA identifica un obsequio capaz de convertirse en recuerdo permanente.

Cuál es el regalo único que debería dar alguna vez en la vida el día de San Valentín, según la IA

La compañía calificó la decisión como un retroceso para la seguridad digital de los ciudadanos.

WhatsApp denunció que el gobierno ruso bloquea la app para “obligar a la gente a usar una aplicación de vigilancia estatal”

Noticias Destacadas