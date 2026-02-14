¿El fin de las fundas para celulares? La nueva tecnología que volvería los smartphones más resistentes que nunca

En la era digital, el celular se ha convertido en una herramienta esencial para múltiples actividades cotidianas. Ante esto, la funda fue considerada un complemento indispensable; sin embargo, esta percepción parece estar cambiando conforme evolucionan los smartphones.

Los avances en materiales y diseño han incrementado notablemente su resistencia, reduciendo la necesidad de protección externa. Paralelamente, el sector de accesorios también se transforma, dando paso a soluciones más discretas como cubiertas ultradelgadas, sistemas modulares o carcasas con funciones adicionales que preservan la estética y la ergonomía del dispositivo.

Muchas personas están acostumbradas a cargar el celular con la funda. Foto: Getty Images

Sin embargo, en 2026 esta práctica pierde relevancia, ya que la seguridad forma parte integral del propio hardware. La protección ya no depende de un accesorio visible, sino de tecnologías incorporadas en el dispositivo que actúan a nivel microscópico. Gracias a estos avances, el usuario podría emplear el teléfono según su diseño original, con mayor confianza frente a caídas accidentales.

La nueva tecnología que buscaría reemplazar las fundas

La llamada “protección invisible” surge del desarrollo de nuevas tecnologías en la ciencia de materiales. Gracias a estas innovaciones, la resistencia ya no depende de accesorios externos, sino de la propia composición estructural del dispositivo, diseñada para soportar impactos y tensiones de uso habitual.

La llamada “protección invisible” surge del desarrollo de nuevas tecnologías en la ciencia de materiales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Uno de los avances más destacados es el vidrio químicamente reforzado: Gorilla Glass o Ceramic Shield, que combina ligereza con una elevada dureza. Su resistencia proviene de un proceso de intercambio iónico que fortalece la superficie, creando una capa de compresión que dificulta la formación y expansión de grietas ante los golpes.

Otra tecnología relevante integra nanocristales cerámicos en el vidrio, logrando un material que une la transparencia con la robustez característica de la cerámica. Esta combinación incrementa significativamente la tolerancia a caídas en comparación con generaciones anteriores, consolidando la durabilidad como una cualidad inherente del dispositivo.

La eficacia de estos materiales ha llevado a muchos usuarios a prescindir de fundas protectoras. Un ejemplo de esta tendencia fue el experimento realizado por el periodista tecnológico Thomas Germain para BBC, en el que varios participantes utilizaron sus teléfonos sin funda durante un mes, comprobando que los modelos actuales resisten mejor los impactos que los de años anteriores.