Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

En un momento en que cada vez más usuarios de celulares buscan escapar de la avalancha constante de publicidad digital, surge un truco escondido dentro de los propios ajustes de Android que promete bloquear anuncios sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros ni activar servicios de VPN.

Esta solución —que puede activarse en cuestión de segundos— utiliza una función integrada del sistema operativo para filtrar las peticiones a servidores publicitarios antes de que estos anuncios siquiera se descarguen en el dispositivo.

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, se trata del llamado DNS privado, una función incorporada en el sistema que fue creada para reforzar la seguridad y confidencialidad de la navegación, pero que también puede utilizarse como un eficaz filtro contra la publicidad digital.

Al operar directamente desde la configuración de red, esta herramienta bloquea solicitudes hacia dominios asociados con anuncios, logrando que el filtrado se realice antes de que el contenido publicitario llegue al dispositivo.

Fue creada para reforzar la seguridad y confidencialidad de la navegación. Foto: Getty Images

Lo más destacado es que no exige la descarga de archivos APK externos ni la activación de servicios VPN que suelen consumir más batería. Al cambiar el servidor DNS predeterminado, el teléfono deja de resolver las direcciones IP vinculadas a plataformas publicitarias, por lo que los anuncios simplemente no se cargan.

Esto resulta especialmente beneficioso en videojuegos y aplicaciones gratuitas que saturan la pantalla con banners o ventanas emergentes.

Esto dificulta que terceros puedan rastrear la navegación y habilita filtros contra dominios dedicados al seguimiento publicitario. Foto: Getty Images

El sistema de nombres de dominio, conocido como DNS, es el mecanismo que convierte las direcciones web que el usuario escribe en el navegador en direcciones IP comprensibles para el dispositivo.

De manera predeterminada, estas solicitudes son administradas por la operadora, lo que le permite registrar la actividad en línea y, en muchos casos, facilitar la entrega de anuncios personalizados mientras se navega o se utilizan aplicaciones.

Al activar un DNS privado bajo el protocolo DNS-over-TLS, las consultas se envían cifradas, lo que dificulta que terceros puedan rastrear la navegación y habilita filtros contra dominios dedicados al seguimiento publicitario.

Uno de los servicios más populares para este fin es AdGuard, un servidor de código abierto que responde con datos vacíos cuando detecta intentos de cargar anuncios. Como consecuencia, el usuario obtiene una experiencia más limpia y rápida, ya que el dispositivo evita descargar y ejecutar scripts publicitarios pesados.