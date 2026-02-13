Tecnología

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

Esta función integrada del sistema bloquea las solicitudes a servidores de publicidad antes de que los anuncios se descarguen en el dispositivo.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
13 de febrero de 2026, 9:16 a. m.
Esta herramienta bloquea solicitudes hacia dominios asociados con anuncios.
Esta herramienta bloquea solicitudes hacia dominios asociados con anuncios. Foto: Getty Images

En un momento en que cada vez más usuarios de celulares buscan escapar de la avalancha constante de publicidad digital, surge un truco escondido dentro de los propios ajustes de Android que promete bloquear anuncios sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros ni activar servicios de VPN.

Esta solución —que puede activarse en cuestión de segundos— utiliza una función integrada del sistema operativo para filtrar las peticiones a servidores publicitarios antes de que estos anuncios siquiera se descarguen en el dispositivo.

Sale a la luz peligrosa estafa en San Valentín que permitiría a criminales dejarlo sin dinero en sus cuentas bancarias

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, se trata del llamado DNS privado, una función incorporada en el sistema que fue creada para reforzar la seguridad y confidencialidad de la navegación, pero que también puede utilizarse como un eficaz filtro contra la publicidad digital.

Al operar directamente desde la configuración de red, esta herramienta bloquea solicitudes hacia dominios asociados con anuncios, logrando que el filtrado se realice antes de que el contenido publicitario llegue al dispositivo.

Tecnología

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

Tecnología

Descubren fósil de una gigantesca especie terrestre que habría cruzado continentes hace millones de años

Tecnología

Un mundo rocoso descubierto por científicos en los confines del sistema solar reabre el debate sobre el origen de los planetas

Tecnología

Si su celular tiene solo 15% de batería, esta es la clave para evitar que se apague antes de llegar a casa y poder conectarlo

Tecnología

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Tecnología

Sale a la luz peligrosa estafa en San Valentín que permitiría a criminales dejarlo sin dinero en sus cuentas bancarias

Tecnología

La estrella que se oscureció como nunca antes: perdió el 97% de su brillo por casi 200 días

Tecnología

Haciendo esta configuración en su teléfono Android puede eliminar los molestos anuncios y mejorar el rendimiento de la batería

Tecnología

Antes de viajar, haga estos ajustes en su celular para ahorrar datos móviles y evitar gastos innecesarios

Tecnología

Si su celular se demora en prender, haga estos sencillos ajustes para acelerar su rendimiento al instante

Una acción cotidiana empieza a ganar relevancia en las recomendaciones de seguridad digital.
Fue creada para reforzar la seguridad y confidencialidad de la navegación. Foto: Getty Images

Lo más destacado es que no exige la descarga de archivos APK externos ni la activación de servicios VPN que suelen consumir más batería. Al cambiar el servidor DNS predeterminado, el teléfono deja de resolver las direcciones IP vinculadas a plataformas publicitarias, por lo que los anuncios simplemente no se cargan.

Esto resulta especialmente beneficioso en videojuegos y aplicaciones gratuitas que saturan la pantalla con banners o ventanas emergentes.

Los celulares modernos cuentan con varios micrófonos que, en ocasiones, no son percibidos por los usuarios.
Esto dificulta que terceros puedan rastrear la navegación y habilita filtros contra dominios dedicados al seguimiento publicitario. Foto: Getty Images

El sistema de nombres de dominio, conocido como DNS, es el mecanismo que convierte las direcciones web que el usuario escribe en el navegador en direcciones IP comprensibles para el dispositivo.

De manera predeterminada, estas solicitudes son administradas por la operadora, lo que le permite registrar la actividad en línea y, en muchos casos, facilitar la entrega de anuncios personalizados mientras se navega o se utilizan aplicaciones.

El método infalible para enviar archivos grandes por WhatsApp sin perder calidad ni complicaciones

Al activar un DNS privado bajo el protocolo DNS-over-TLS, las consultas se envían cifradas, lo que dificulta que terceros puedan rastrear la navegación y habilita filtros contra dominios dedicados al seguimiento publicitario.

Uno de los servicios más populares para este fin es AdGuard, un servidor de código abierto que responde con datos vacíos cuando detecta intentos de cargar anuncios. Como consecuencia, el usuario obtiene una experiencia más limpia y rápida, ya que el dispositivo evita descargar y ejecutar scripts publicitarios pesados.

Más de Tecnología

Las regletas revolucionaron la manera de conectar aparatos eléctricos en casa.

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

Al eliminar o ignorar estas aplicaciones, se pierde la oportunidad de detectar a tiempo problemas que podrían comprometer la vida útil del equipo y reducir su eficiencia con el paso del tiempo.

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

El recorrido habría ocurrido cuando la Tierra vivía uno de los climas más extremos de su pasado y los continentes aún estaban conectados por rutas hoy inimaginables.

Descubren fósil de una gigantesca especie terrestre que habría cruzado continentes hace millones de años

Descubren un extraño orden de planetas que contradice los modelos clásicos.

Un mundo rocoso descubierto por científicos en los confines del sistema solar reabre el debate sobre el origen de los planetas

El consumo rápido de energía no suele deberse a una sola razón, sino a varios factores combinados.

Si su celular tiene solo 15% de batería, esta es la clave para evitar que se apague antes de llegar a casa y poder conectarlo

.

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Crean identidades falsas, simulan videollamadas y usan bots para generar vínculos emocionales durante meses y así cometer fraudes.

Sale a la luz peligrosa estafa en San Valentín que permitiría a criminales dejarlo sin dinero en sus cuentas bancarias

Un gigantesco sistema de anillos alrededor de un objeto subestelar provocó un raro eclipse de su estrella por 9 meses.

La estrella que se oscureció como nunca antes: perdió el 97% de su brillo por casi 200 días

Este 14 de febrero evite decir estas frases para no arruinar su cita.

Las frases que no debería enviarle a su pareja este 14 de febrero porque podría arruinar su San Valentín

Restringir chats permite asegurar a algunas conversaciones de WhatsApp que no podrán ser leídas por alguien que tenga acceso físico a su celular.

El método infalible para enviar archivos grandes por WhatsApp sin perder calidad ni complicaciones

Noticias Destacadas