El método infalible para enviar archivos grandes por WhatsApp sin perder calidad ni complicaciones

Existen métodos simples y accesibles para los usuarios que permiten enviar archivos de gran tamaño de manera correcta y, lo más importante, sin que se pierda su calidad.

Mary Nelly Mora Escamilla

12 de febrero de 2026, 9:14 a. m.
La aplicación comprime fotos y videos para agilizar el envío y reducir el consumo de datos. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

Una de las situaciones que más frustración suele provocar en las personas es que, al enviar archivos de gran tamaño por WhatsApp, suele volverse tedioso y complicado, especialmente para quienes desean compartir documentos, fotos o videos en alta resolución, debido a las restricciones que impone la aplicación.

Sin embargo, frente a este tipo de inconvenientes, existen métodos simples y accesibles para los usuarios que permiten enviar archivos de gran tamaño de manera correcta y, lo más importante, sin que se pierda su calidad.

Una de las situaciones que más frustración suele provocar en las personas es que, al enviar archivos de gran tamaño por WhatsApp. Foto: 123RF

Aunque WhatsApp impone límites específicos sobre el tamaño y la cantidad de archivos que se pueden enviar en un solo mensaje, la aplicación comprime fotos y videos para agilizar el envío y reducir el consumo de datos. Esta compresión puede ocasionar pérdida de nitidez, resolución y detalle respecto a los archivos originales, e incluso generar errores de envío o una disminución aún mayor de la calidad.

Por ejemplo, los documentos no pueden superar los 2 GB por archivo, mientras que las fotos se pueden enviar en lotes de hasta 100 imágenes. En el caso de los videos, el límite varía según la calidad de la conexión: hasta 100 MB por video en redes rápidas (720p) y 64 MB en conexiones más lentas (480p).

¿Cómo transferir archivos grandes con WhatsApp?

Cuando los archivos superan el límite permitido por WhatsApp o se desea evitar la compresión que reduce la calidad, la solución más confiable es recurrir a plataformas de almacenamiento en la nube. Servicios como Google Drive, iCloud, Microsoft OneDrive, Dropbox y Box permiten subir archivos pesados y compartirlos mediante un enlace directo, facilitando la transferencia sin restricciones de tamaño.

Cada servicio ofrece un espacio gratuito diferente: Google Drive brinda 15 GB, iCloud y OneDrive cuentan con 5 GB, Dropbox permite hasta 2 GB, mientras que Box y iCloud ofrecen 10 GB sin costo. La forma de compartir los archivos es sencilla: debe seleccionar el archivo en la plataforma, se genera un enlace de acceso y se envía a través de WhatsApp. Así, el receptor puede descargarlo íntegro sin compresión ni limitaciones.

Estos son los servicios que lo salvarán de las barreras de estas apps para enviar archivos más grandes.
Estos son los servicios que lo salvarán de las barreras de estas apps para enviar archivos más grandes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, existen opciones de transferencia temporal que conservan los archivos por unos días y luego los eliminan, ideales para envíos puntuales. Entre estas alternativas destacan Smash, WeTransfer, ShareDrop, SendGB, FileTransfer y SwissTransfer, con capacidades que van desde 2 GB hasta 50 GB según el servicio, y con períodos de disponibilidad que varían entre 1 y 30 días.

El funcionamiento de estos servicios es muy intuitivo: el usuario accede al sitio web, sube el archivo, obtiene un enlace único y lo comparte por WhatsApp. Algunos de ellos permiten agregar seguridad adicional, como contraseñas o restricciones de acceso, garantizando que solo los destinatarios autorizados puedan descargar el contenido.

