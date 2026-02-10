Tecnología

WhatsApp anuncia decisión radical que cambiaría la forma de hacer llamadas: soltó detalles clave

Muchas de las funciones del servicio de mensajería, que antes estaban disponibles únicamente en celulares, ahora podrían llegar también a la versión web.

WhatsApp Web llega este 2026 con nuevas funciones que cambiarían la experiencia.
WhatsApp Web llega este 2026 con nuevas funciones que cambiarían la experiencia. Foto: Getty Images

WhatsApp se ha consolidado como una de las principales herramientas de comunicación digital a nivel global. Lo que comenzó como una aplicación enfocada en el intercambio de mensajes de texto desde el celular, hoy es una plataforma multifuncional que integra llamadas, videollamadas, envío de archivos y comunicación empresarial.

Su presencia en la vida cotidiana de millones de personas ha llevado a la compañía a ampliar constantemente sus servicios y adaptarlos a distintos dispositivos y contextos de uso.

En ese proceso de expansión surgió WhatsApp Web, la versión diseñada para navegadores y computadoras, que permitió trasladar las conversaciones del teléfono a una pantalla más grande. Esta alternativa se convirtió en una solución clave para quienes pasan largas jornadas frente al PC, ya sea por trabajo, estudio o actividades personales, y buscan mantener la comunicación sin depender de forma permanente del celular.

Inicialmente, WhatsApp Web funcionó como un complemento del dispositivo móvil. A través de un código QR, el usuario podía vincular su cuenta y acceder de manera inmediata a sus chats, contactos y archivos, replicando casi por completo la experiencia de la aplicación en el teléfono. Con el paso del tiempo, esta versión fue incorporando mejoras enfocadas en la estabilidad, la sincronización y la comodidad de uso.

Ahora, la plataforma dio un nuevo paso al integrar las llamadas de voz y video directamente en WhatsApp Web. Esta actualización permite realizar comunicaciones desde el navegador sin necesidad de recurrir al celular, ampliando las posibilidades de interacción desde el portátil. De acuerdo con el portal especializado WABetainfo, la función comenzó a desplegarse en la versión beta del servicio.

Por el momento, las llamadas están habilitadas para chats individuales o de dos participantes e incluyen la opción de compartir pantalla. Además, el servicio trabaja en el desarrollo de llamadas grupales, que podrían admitir hasta 32 personas, así como herramientas para enviar enlaces de llamada y programar las comunicaciones.

Todas las llamadas realizadas desde WhatsApp Web mantienen la encriptación de extremo a extremo, el sistema de seguridad que protege el contenido de las conversaciones frente a accesos no autorizados.

*Con información de Europa Press.

