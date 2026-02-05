¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

¿Alguna vez se ha preguntado por qué debería borrar los contactos antiguos de su celular? Con el tiempo, a medida que generamos nuevas interacciones, es normal que se acumulen números de teléfono que alguna vez fueron importantes, ya sea en el ámbito personal o laboral, pero que finalmente quedan en el olvido.

La integración de aplicaciones y redes sociales en los teléfonos hace que muchos números se guarden automáticamente, especialmente aquellos relacionados con el trabajo. Por ejemplo, puede acumular contactos de clientes, proveedores o colegas con los que rara vez se comunica directamente.

Con el tiempo, los celulares acumulan números de teléfono de contactos personales y laborales que ya no se usan. Foto: AFP

Estos contactos a menudo permanecen en la agenda de WhatsApp, lo que facilita enviar mensajes, notas de voz o archivos de manera rápida, aportando practicidad y optimizando el tiempo. Sin embargo, es importante recordar que, de vez en cuando, conviene limpiar no solo los archivos basura, sino también los números que ya no se necesitan.

Según Xataka, eliminar contactos antiguos mejora la privacidad. Aunque configure WhatsApp para proteger sus datos, esos contactos todavía podrían acceder a ellos. Además, los números de teléfono se reciclan, por lo que un antiguo contacto podría terminar perteneciendo a un desconocido. Mantener la agenda ordenada también facilita encontrar rápidamente a las personas con las que realmente desea comunicarse.

Dado que los contactos de la aplicación están vinculados a la agenda del móvil, para eliminarlos de la app debe borrarlos de su lista de contactos. En Android, abra el chat correspondiente, toque su nombre, seleccione “Ver en la libreta de contactos” y, desde la aplicación de contactos, use la opción de eliminar. Al hacerlo, el contacto también desaparecerá del servicio de mensajería.

WhatsApp permite eliminar contactos de forma rápida y sencilla. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Una agenda depurada permite comunicarse de manera más rápida y eficiente con quienes realmente importan, evitando confusiones o contactos innecesarios. Prestar atención a estos detalles es una forma sencilla pero efectiva de optimizar el uso del móvil y cuidar la información personal.