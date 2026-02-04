Tecnología

El frío intenso puede arruinar más rápido de lo que piensa la batería de su celular si comete este error potencial

Aunque no siempre se tenga en cuenta, el calor y el frío extremos pueden afectar de manera importante el rendimiento general del teléfono móvil.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
4 de febrero de 2026, 2:22 p. m.
Exponer el celular al frío extremo podría traer graves consecuencias para su funcionamiento.
Exponer el celular al frío extremo podría traer graves consecuencias para su funcionamiento. Foto: Getty Images

Las bajas temperaturas están afectando a varias ciudades del país, obligando a las personas a salir bien abrigadas y con paraguas para soportar las constantes lluvias del día. Sin embargo, el clima no solo impacta la movilidad y las actividades cotidianas, sino que también puede influir en el comportamiento de los teléfonos móviles.

Este dispositivo acompaña a los usuarios en todo momento, ya sea en el bolsillo o en el morral, y para muchos resulta impensable salir de casa sin él, pues de su funcionamiento dependen tareas esenciales como la comunicación, el acceso a la información y el entretenimiento. En ese contexto, la batería cumple un papel clave.

Sin una batería estable, el móvil no puede funcionar de manera adecuada, dado que sus capacidades se ven limitadas. Además, no siempre se cuenta con una toma de corriente o una batería portátil para recargarlo. Por ello, conocer cómo el clima afecta el rendimiento de la batería permite tomar decisiones más informadas sobre su uso.

Esta plataforma podría ayudar a prevenir los efectos y las consecuencias más severas de los desastres provocados por lluvias intensas.
La batería es un componente clave para el correcto funcionamiento del celular. Foto: Getty Images

Lo que muchos desconocen es que el frío extremo puede convertirse en uno de los mayores enemigos de la tecnología. Ante cambios en el comportamiento habitual del teléfono, es común pensar que el dispositivo está dañado, cuando en realidad no siempre es así.

Tecnología

Dejar el celular encendido en la noche es un error potencial: el simple hábito que podría evitar el robo de sus cuentas bancarias

Tecnología

La NASA anuncia nuevas fechas para el lanzamiento de Artemis II, misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna

Tecnología

El botón del router wifi que casi nadie toca y sirve para aumentar la velocidad máxima del internet sin pagar un peso de más

Tecnología

Ojo, no siempre el router de la casa es el culpable de que no funcione el internet WiFi, advierten expertos

Tecnología

Astronómica cifra que se generaría de la unión de SpaceX con xAI de Elon Musk

Tecnología

Alertan por el auge de llamadas no deseadas y fraudes en América Latina: “La solución a este problema complejo requiere colaboración”

Tecnología

“Se hacía pasar por alguien de un grupo de WhatsApp que yo tenía”: mujer detalló cómo engañaron para robar a sus conocidos

Estados Unidos

Sin precedentes: se podrán superar récords de frío en Estados Unidos, con millones de personas afectadas por este fenómeno

Noticias Estados Unidos

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

Noticias Estados Unidos

Revise el mapa de la nieve de Estados Unidos por la actual ola de frío: ¿hacia dónde se dirige la frente gélido?

No siga rechazando las insólitas llamadas spam que recibe a diario: con este truco dejará de recibirlas y no volverán a molestarlo

Según explica el portal especializado Xataka, así como el calor puede provocar el sobrecalentamiento del equipo, el frío también afecta a los componentes internos más importantes para su correcto funcionamiento.

Los teléfonos móviles operan de forma óptima alrededor de los 15 °C, aunque los fabricantes aceptan un rango más amplio, entre 0 y 35 °C. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 °C, especialmente a partir de los –5 °C, el dispositivo puede volverse más lento o incluso apagarse como mecanismo de protección. En estos casos, la batería y la pantalla son los componentes más afectados.

Un estudio de PCWorld reveló que, durante pruebas de resistencia, la mayoría de los smartphones no soportó temperaturas entre los 5 y –4 grados. Aunque algunos lograron mantenerse encendidos, resultaron prácticamente inutilizables.

Se debe secar el celular lo antes posible para evitar daños en los componentes internos.
Las bajas temperaturas pueden alterar el comportamiento habitual del teléfono. Foto: Getty Images

En contraste, los teléfonos básicos mostraron un mejor desempeño: solo presentaron lentitud en la respuesta de la pantalla y funcionaron sin mayores inconvenientes hasta los –13 grados, temperatura a la que la mayoría de los smartphones ya había dejado de operar por completo.

El principal impacto del frío se produce en la batería, dado que las bajas temperaturas ralentizan las reacciones químicas de las baterías de iones de litio y aumentan su resistencia interna. Esto ocasiona una descarga más rápida, caídas bruscas de voltaje y apagados inesperados, incluso cuando el dispositivo aún indica que tiene carga disponible.

Cuál es el mayor riesgo del frente frío, el fenómeno que sufre Colombia: esto dicen los meteorólogos

Además de la descarga acelerada, el frío puede provocar una carga más lenta y un rendimiento similar al de un teléfono envejecido. Ante este panorama, lo más recomendable es limitar el uso del celular en exteriores durante climas extremos y mantenerlo guardado en el bolsillo o en el bolso, donde esté más protegido del frío y se reduzca el riesgo de daños a largo plazo.

Más de Tecnología

Exponer el celular al frío extremo podría traer graves consecuencias para su funcionamiento.

El frío intenso puede arruinar más rápido de lo que piensa la batería de su celular si comete este error potencial

Dejar encendido el celular podría ser riesgoso.

Dejar el celular encendido en la noche es un error potencial: el simple hábito que podría evitar el robo de sus cuentas bancarias

La NASA ha establecido nuevas fechas para el lanzamiento de Artemis II.

La NASA anuncia nuevas fechas para el lanzamiento de Artemis II, misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna

Gran parte del rendimiento del wifi doméstico depende del router.

El botón del router wifi que casi nadie toca y sirve para aumentar la velocidad máxima del internet sin pagar un peso de más

Un equipo exigido más allá de su capacidad suele generar fallos que se confunden con problemas de Wi-Fi.

Ojo, no siempre el router de la casa es el culpable de que no funcione el internet WiFi, advierten expertos

La operación conecta el desarrollo de cohetes con la inteligencia artificial detrás del chatbot Grok.

Astronómica cifra que se generaría de la unión de SpaceX con xAI de Elon Musk

Conocer si una estafa es spam.

Alertan por el auge de llamadas no deseadas y fraudes en América Latina: “La solución a este problema complejo requiere colaboración”

Un momento de cansancio y vulnerabilidad facilitó el acceso de estafadores a una cuenta de mensajería usada a diario.

“Se hacía pasar por alguien de un grupo de WhatsApp que yo tenía”: mujer detalló cómo engañaron para robar a sus conocidos

Incluso zonas tradicionalmente soleadas, como San Andrés y Providencia, registran cielos nublados por este fenómeno.

Cuál es el mayor riesgo del frente frío, el fenómeno que sufre Colombia: esto dicen los meteorólogos

Adobe integrará este nuevo modelo en su plataforma de Firefly y Express.

El país asiático que se ubica en la primera línea de la IA al priorizar el despliegue de modelos a gran escala

Noticias Destacadas