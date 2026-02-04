El frío intenso puede arruinar más rápido de lo que piensa la batería de su celular si comete este error potencial

Las bajas temperaturas están afectando a varias ciudades del país, obligando a las personas a salir bien abrigadas y con paraguas para soportar las constantes lluvias del día. Sin embargo, el clima no solo impacta la movilidad y las actividades cotidianas, sino que también puede influir en el comportamiento de los teléfonos móviles.

Este dispositivo acompaña a los usuarios en todo momento, ya sea en el bolsillo o en el morral, y para muchos resulta impensable salir de casa sin él, pues de su funcionamiento dependen tareas esenciales como la comunicación, el acceso a la información y el entretenimiento. En ese contexto, la batería cumple un papel clave.

Sin una batería estable, el móvil no puede funcionar de manera adecuada, dado que sus capacidades se ven limitadas. Además, no siempre se cuenta con una toma de corriente o una batería portátil para recargarlo. Por ello, conocer cómo el clima afecta el rendimiento de la batería permite tomar decisiones más informadas sobre su uso.

La batería es un componente clave para el correcto funcionamiento del celular. Foto: Getty Images

Lo que muchos desconocen es que el frío extremo puede convertirse en uno de los mayores enemigos de la tecnología. Ante cambios en el comportamiento habitual del teléfono, es común pensar que el dispositivo está dañado, cuando en realidad no siempre es así.

Según explica el portal especializado Xataka, así como el calor puede provocar el sobrecalentamiento del equipo, el frío también afecta a los componentes internos más importantes para su correcto funcionamiento.

Los teléfonos móviles operan de forma óptima alrededor de los 15 °C, aunque los fabricantes aceptan un rango más amplio, entre 0 y 35 °C. Cuando la temperatura desciende por debajo de los 0 °C, especialmente a partir de los –5 °C, el dispositivo puede volverse más lento o incluso apagarse como mecanismo de protección. En estos casos, la batería y la pantalla son los componentes más afectados.

Un estudio de PCWorld reveló que, durante pruebas de resistencia, la mayoría de los smartphones no soportó temperaturas entre los 5 y –4 grados. Aunque algunos lograron mantenerse encendidos, resultaron prácticamente inutilizables.

Las bajas temperaturas pueden alterar el comportamiento habitual del teléfono. Foto: Getty Images

En contraste, los teléfonos básicos mostraron un mejor desempeño: solo presentaron lentitud en la respuesta de la pantalla y funcionaron sin mayores inconvenientes hasta los –13 grados, temperatura a la que la mayoría de los smartphones ya había dejado de operar por completo.

El principal impacto del frío se produce en la batería, dado que las bajas temperaturas ralentizan las reacciones químicas de las baterías de iones de litio y aumentan su resistencia interna. Esto ocasiona una descarga más rápida, caídas bruscas de voltaje y apagados inesperados, incluso cuando el dispositivo aún indica que tiene carga disponible.

Además de la descarga acelerada, el frío puede provocar una carga más lenta y un rendimiento similar al de un teléfono envejecido. Ante este panorama, lo más recomendable es limitar el uso del celular en exteriores durante climas extremos y mantenerlo guardado en el bolsillo o en el bolso, donde esté más protegido del frío y se reduzca el riesgo de daños a largo plazo.