La nueva herramienta que ayudaría a prevenir desastres en zonas de riesgo por lluvias e inundaciones

Este sistema combina información climatológica, datos hidrológicos y registros históricos con el objetivo de alertar y facilitar la adopción de medidas preventivas ante un posible desastre.

3 de febrero de 2026, 6:24 p. m.
Esta plataforma podría ayudar a prevenir los efectos y las consecuencias más severas de los desastres provocados por lluvias intensas.
En plena temporada de lluvias, cuando los habitantes de las zonas más vulnerables se mantienen en alerta, una herramienta digital se ha consolidado como un aliado clave para anticipar riesgos. Se trata del nuevo mapa de inundaciones de Google, creado para advertir con antelación sobre posibles crecidas de ríos, desbordamientos y áreas con alta probabilidad de anegación.

A diferencia de los mapas tradicionales, que se limitan a mostrar calles y ubicaciones, este sistema integra información climatológica, datos hidrológicos y registros históricos, con el fin de alertar a los usuarios antes de que las vías y barrios queden convertidos en zonas intransitables.

La herramienta, conocida como Flood Hub, fue desarrollada por Google y funciona como una especie de Google Maps enfocado en riesgos hídricos. Gracias al uso de inteligencia artificial, permite visualizar alertas de posibles inundaciones con hasta una semana de anticipación, ofreciendo un margen de tiempo clave para la prevención y la toma de decisiones.

En plena temporada de lluvias, una herramienta digital se ha consolidado como un aliado clave para anticipar riesgos.
El sistema se apoya en dos modelos de IA que trabajan de forma complementaria. El primero es un modelo hidráulico que analiza información meteorológica para estimar cuándo un río podría desbordarse.

El segundo evalúa qué zonas se verían afectadas y hasta qué punto avanzaría el agua. La combinación de ambos permite generar pronósticos tempranos, ofreciendo a las comunidades un margen de tiempo clave para tomar medidas preventivas frente a un posible desastre.

Aunque la aplicación representa un avance significativo en la gestión del riesgo, su alcance todavía es limitado. Flood Hub es una herramienta relativamente reciente y, por ahora, cubre cerca de 80 países, con ríos que impactan a alrededor de 400 millones de personas en todo el mundo.

Aun así, su expansión progresiva podría convertirla en un recurso fundamental para enfrentar los efectos y las consecuencias cada vez más frecuentes de las lluvias extremas.

