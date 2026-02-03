Ideam pronostica cómo estará el clima en Colombia este martes, 3 de febrero: habla de precipitaciones “fuertes” y cielo nublado

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en Colombia durante el transcurso de la jornada de este martes, 3 de febrero.

Se espera que haya condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de la plataforma marítima del Pacífico y del mar Caribe colombiano. Este panorama también se tendrá en zonas puntuales de las regiones Caribe y Andina, y de forma más extendida en la Pacífica.

De igual manera, la institución advirtió que es muy probable que haya precipitaciones locales importantes en el occidente, oriente y sur de la Amazonía, mientras que en el resto de la región predominarán las condiciones mayormente secas.

Por otra parte, en cuanto a la Orinoquía, se esperan condiciones secas, aunque no se descartan algunas lluvias puntuales en el extremo occidental.

En el caso del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se estima nubosidad variada con predominio de tiempo seco. Sin embargo, puede haber algunas lloviznas o lluvias esporádicas, particularmente en el área marítima.

El Ideam precisó que las precipitaciones más intensas son probables en sectores de los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Tolima, Huila, Santander, Norte de Santander, Caquetá y Putumayo.

Para la ciudad de Bogotá, según el reporte, se prevé que en la mañana se tenga un cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Para la tarde, se pronostica un panorama distinto: cielo entre parcial y mayormente nublado acompañado de lluvias sectorizadas en el noroccidente de la ciudad, especialmente en localidades como Suba, Engativá y Fontibón.

Para el resto de la capital se espera tiempo mayormente seco y una temperatura máxima de 20 °C. Finalmente, en la noche se tendrá cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

