¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a varias regiones del país?

La directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry Prieto, informó que el aumento reciente de las lluvias en Colombia está relacionado con la influencia de un frente frío.

Esta situación incrementó las precipitaciones en un 64,4 %, con mayor afectación en el norte, centro y occidente del país. De acuerdo con la entidad, este comportamiento ha generado condiciones climáticas inusuales para la época del año.

El Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas y señaló cuándo dejará de llover en Colombia

Según el Ideam, enero presentó niveles de lluvia superiores a los registros históricos, especialmente en las regiones Caribe y Andina, donde tradicionalmente se caracteriza por ser un mes de menor precipitación.

Al respecto, Echeverry señaló: “efectivamente hemos iniciado el año con un enero con precipitaciones por encima de lo normal, lo que es bastante inusual para este mes del año, ya que históricamente se ha consolidado como un mes de menos lluvia, especialmente en las regiones Caribe y Andina”.

La directora explicó que este comportamiento se enmarca en un contexto de variabilidad climática y de fenómenos atmosféricos concurrentes. Indicó que el país inició el año bajo condiciones de La Niña, junto con otros factores meteorológicos que han favorecido la ocurrencia de lluvias.

Esta lloviendo ampliamente en Colombia. Foto: Getty Images

A esto se sumó la reciente incidencia de un frente frío que intensificó las precipitaciones, principalmente en el norte del territorio y en la región Andina.

De acuerdo con los pronósticos del Ideam, aunque se espera que el frente frío comience a alejarse hacia mitad de la semana, las lluvias persistirán hasta mediados de febrero y posteriormente disminuirán de forma gradual.

Los departamentos de Magdalena y Antioquia, así como la región Caribe en general, figuran entre los más afectados. En el Pacífico, donde las lluvias son frecuentes, también se prevé una intensificación del fenómeno. Además, se reportan precipitaciones relevantes en la Orinoquía y en el arco amazónico.

El Ideam mantiene alertas asociadas a riesgos como crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos. Al mismo tiempo, advirtió que algunas zonas del país podrían registrar alertas por incendios forestales, debido a que las precipitaciones no se han distribuido de manera uniforme.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad pronostica condiciones nubosas, influenciadas por la cercanía a la región de Centroamérica y el impacto del frente frío.

Finalmente, el Ideam informó que el aumento de las lluvias ha intensificado los vientos, lo que llevó a la emisión de una alerta naranja por oleaje en la costa Caribe.