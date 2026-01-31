Si en enero llovió bastante, así estará el clima en febrero, según el Ideam

En enero, las lluvias no han dejado de caer en amplios sectores de Colombia, especialmente en las regiones Andina, Pacífica y Amazónica. Lo anterior ha generado emergencias en algunas poblaciones, dado que cientos de casas y vías han quedado bajo el agua.

A propósito, el Ideam reportó que durante el mes de enero se registró un “comportamiento de lluvias por encima de lo normal” en varias regiones, debido a varios factores atmosféricos y climáticos.

En medio de tanta agua que ha caído, hay quienes se preguntan si en febrero los días serán más calurosos. Sin embargo, el reporte que entregó el Ideam esta mañana de sábado, 31 de enero, no es muy alentador al respecto.

De acuerdo con el reciente informe del Ideam, si bien febrero se suele caracterizar por la reducción de lluvias, estas seguirán cayendo más, en unas regiones que en otras.

“Aunque febrero suele caracterizarse por una reducción de las precipitaciones en gran parte de la región Caribe y los Llanos Orientales, los modelos climáticos indican condiciones de lluvias por encima de lo normal para este mes. En el sur de la región Andina se espera una disminución de los volúmenes de precipitación frente a enero, mientras que en el centro de la región, especialmente en el Eje Cafetero, podrían presentarse lluvias dentro de los valores esperados. La región Amazónica continuará en su periodo de máximas lluvias, principalmente en el Trapecio Amazónico y el piedemonte del Putumayo. En la región Pacífica se esperan valores cercanos a la normalidad, con máximos al occidente del departamento del Cauca”, informó el Ideam.

Las fuertes lluvias generaron emergencias en Medellín durante estos últimos días. Foto: Tomado de X: @IvanMejia123154

En tal sentido, desde el Ideam pidieron a la ciudadanía, así como a las autoridades territoriales y organismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que consulten de manera permanente los boletines, avisos y alertas oficiales que emite esta entidad.

“Si bien se ha observado una leve disminución de las lluvias en algunos sectores del país, es importante que las autoridades locales y la ciudadanía no bajen la guardia. Las condiciones atmosféricas continúan siendo favorables para la ocurrencia de lluvias en varias regiones, por lo que es fundamental mantenerse informados y atender las alertas emitidas por el Ideam”, dijo Jennifer Dorado, jefe de la Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas del Ideam.

Las comunidades del litoral caucano y nariñense también se han visto afectadas por las fuertes lluvias. Foto: Daniel Obregón

Los factores que explican el incremento de las lluvias

En su informe, el Ideam también detalló en tres puntos a qué se debe el incremento de las lluvias en varias zonas del país.

Dichos aspectos analizados técnicamente por el Ideam son los siguientes: