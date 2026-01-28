Regionales

Emergencias en La Mesa, Cundinamarca, por fuertes lluvias: la mamá de una periodista terminó sin vida

Organismos de socorro se encuentran atendiendo los estragos de la naturaleza.

Gabriel Salazar López

28 de enero de 2026, 1:21 p. m.
El departamento de Cundinamarca pasa por un temporal de lluvias. Foto: X de Jorge Emilio Rey.

Una grave emergencia se registró en varias zonas de Cundinamarca por las fuertes lluvias durante las últimas horas. Un carro fue arrastrado y una mujer de 65 años terminó muerta, por lo que las autoridades locales y organismos de socorro se encuentran en máxima alerta.

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, donde señaló que la grave situación se registró en el municipio de La Mesa.

“Uno de los hechos más lamentables ocurrió en el sector Puente Roto, sobre la vía San Joaquín – La Mesa, donde el desbordamiento de una quebrada provocó el arrastre de un vehículo. Este quedó atrapado por la creciente, con una persona en su interior", dijo el mandatario departamental.

“Se reportó otra afectación en el conjunto residencial Heliconias, donde hacia las 7:00 p. m. colapsó el muro divisorio que colinda con el cementerio del municipio. Desde la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento (@RiesgosCundi) hemos establecido comunicación inmediata con la empresa Enel para la evaluación y atención correspondiente, ante la inclinación de algunos postes de energía eléctrica en el lugar”, agregó el gobernador.

Asimismo, indicó que, debido a estos deslizamientos, hay atrasos en materia de movilidad entre Bogotá y Cundinamarca: “Se presenta asimismo paso uno a uno de la vía Bogotá-La Mesa, sector Fruterías, en el kilómetro 73+400, debido a las fuertes lluvias y a la caída de rocas y árboles, por lo que se recomienda a los usuarios tomar vías alternas y atender las indicaciones de las autoridades".

Rey lamentó la muerte de la mamá de la reconocida periodista regional y precisó que las autoridades se encuentran en máxima alerta por la situación natural que se registra en la zona.

“Seguimos atentos, en articulación con las autoridades locales y los organismos de socorro, monitoreando la situación y brindando el acompañamiento necesario para atender las emergencias derivadas de esta temporada de lluvias”, finalizó.

