Vehículos

Movilidad en Bogotá este lunes, 26 de enero: así están en las principales vías de la capital

Conozca el desarrollo de la movilidad en Bogotá: trancones, choques, bloqueos, movilizaciones y vías recomendadas.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

26 de enero de 2026, 11:26 a. m.
La movilidad en Bogotá para este lunes, 26 de enero
La movilidad en Bogotá para este lunes, 26 de enero Foto: Bogotá Tránsito

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7: 55 a. m.: Movilidad complicada en la avenida El Dorado por incidentes simultáneos

7:26 a. m.: Choque entre automóvil y motociclista en el sur dde Bogotá.

6:50 a. m: Accidente entre motociclista y ciclista en la calle 80

6:24 a. m.: Choque entre flota y motocicleta en Bosa

6:00 a. m.: Pico y placa hoy, lunes 26 de enero

Este lunes, 26 de enero, no pueden circular los vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5.

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

4:00 a. m. TransMilenio inicia operaciones

Más de Vehículos

Stellantis anunció el recorte de 900 empleados en dos plantas de EE. UU. tras la decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 25 % a los vehículos importados.

Norteamérica y Europa, los principales desafíos para Stellantis: ganancias y rentabilidad, bajo la lupa

El concierto de Harry Styles en el Coliseo Live, en Cota, Cundinamarca, ha generado fuerte trancón en la Calle 80 en la entrada y salida de Bogotá.

Movilidad en Bogotá este lunes, 26 de enero: así están en las principales vías de la capital

Son diferentes las consecuencias al conducir carros eléctricos en bajas temperaturas.

¿Los carros eléctricos sufren con el frío? Estas son las consecuencias de conducirlos bajo temperaturas extremas

Tesla aterrizó en Bogotá, pero sus autos siguen sin circular.

Destapan mentira de Elon Musk sobre una de las funciones más llamativas de Tesla: no es la primera vez que queda en evidencia

Algunos vehículos híbridos son enchufables y otros manejan sistemas diferentes para combinar la potencia del motor eléctrico y el motor a combustión.

Pico y placa para carros híbridos: los efectos colaterales que produce la exención de la medida para estos vehículos

La nueva Hyundai Palisade ya cuenta con esta tecnología de hibridación.

Carros a gasolina siguen siendo los más vendidos por Hyundai: en Suramérica y Centroamérica los híbridos se dispararon

Frente a la dificultad de tener un vehículo nuevo muy costoso y la falta de disponibilidad, el consumidor opta por el usado.

¿Busca carro en 2026? Importante banco lanza catálogo de usados con precios desde 12 millones de pesos

General Motors decidió restructurar las operaciones de Durant Guild en China.

General Motors toma decisión con uno de sus vehículos más populares: analizan futuro de otro de sus autos más queridos

Los vehículos eléctricos se cambian, en promedio, cada 3,6 años, mientras que los de gasolina llegan a durar más de 12 años en manos de sus propietarios.

Carros híbridos y eléctricos seguirán impulsando venta de autos, pero los pronósticos para 2026 no son los mejores, según expertos

Vía de Medellín en la que regirá el pico y placa este doce de septiembre.

Evite comparendos: horario y placas que no pueden circular en Medellín durante este viernes, 23 de enero

Noticias Destacadas