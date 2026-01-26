Movilidad en Bogotá este lunes, 26 de enero: así están en las principales vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

7: 55 a. m.: Movilidad complicada en la avenida El Dorado por incidentes simultáneos

7:26 a. m.: Choque entre automóvil y motociclista en el sur dde Bogotá.

6:50 a. m: Accidente entre motociclista y ciclista en la calle 80

6:24 a. m.: Choque entre flota y motocicleta en Bosa

6:00 a. m.: Pico y placa hoy, lunes 26 de enero

Este lunes, 26 de enero, no pueden circular los vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5.

5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá

4:00 a. m. TransMilenio inicia operaciones