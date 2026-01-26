Movilidad en Bogotá este lunes, 26 de enero: así están en las principales vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos, los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
7: 55 a. m.: Movilidad complicada en la avenida El Dorado por incidentes simultáneos
#GestiónDelTráfico |Se registra tránsito lento en la Av. El Dorado, por las siguiente novedades:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026
📍Siniestro múltiple entre tres automóviles en la Calle 26 con carrera 98, occ-or, Fontibón.
📍Siniestro entre bus zonal y ciclista en la Calle 26 con carrera 91, or-occ- Engativá. pic.twitter.com/q7frY4D3DG
7:26 a. m.: Choque entre automóvil y motociclista en el sur dde Bogotá.
[07:26 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Rafael Uribe, entre automovil y motociclista en la Av. Caracas con carrera 9, sentido sur-norte.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026
Grupo guía en el punto, @TransitoBta asignada y en desplazamiento.
6:50 a. m: Accidente entre motociclista y ciclista en la calle 80
[06:50 a.m.] #GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Engativá, entre motociclista y ciclista en la Av. Calle 80 con Av. Boyacá, sentido occidente -oriente.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026
👮 Se asigna unidad de @TransitoBta y ambulancia.
6:24 a. m.: Choque entre flota y motocicleta en Bosa
#GestiónDelTráfico | Siniestro vial en la localidad de Bosa, entre bus intermunicipal y motociclista en la autopista Sur con calle 65F, sentido Bogotá -Soacha.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026
⭕Se tiene paso controlado sobre un carril. Grupo Guía en el punto.
6:00 a. m.: Pico y placa hoy, lunes 26 de enero
Este lunes, 26 de enero, no pueden circular los vehículos con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5.
⚠️Importante— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día PAR:
🟢Circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
❌NO circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
🔉Recuerda que aplica de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
5:30 a. m.: Pico y placa para taxis en Bogotá
#FelizLunes | #GerenciaEnVía te informa la restricción de circulación para taxis en Bogotá, hoy la medida aplica para vehículos con placas terminadas en número 9⃣ y 0⃣.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026
🚖Recuerda que la medida rige a partir de las 🕠5:30 a.m. hasta las 🕘9:00 p.m.
4:00 a. m. TransMilenio inicia operaciones
