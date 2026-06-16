La rotación actual del pico y placa en Cali fue implementada el pasado 5 enero de este año y tiene el objetivo de mejorar la movilidad en la capital de Valle del Cauca.

La DIAN remata carros y motos desde un millón: el truco para participar en la nueva subasta

La Secretaría Distrital indicó que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. La restricción tiene un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes. Durante los fines de semana y días festivos, los conductores en la ciudad pueden movilizarse sin restricciones.

Pico y placa en Cali del 16 al 21 de junio

Los vehículos particulares con placas que finalicen en 3 y 4 no podrán circular este martes 16 de junio. La restricción para el resto de la semana quedó implementada así:

Martes 16: 3 y 4

Miércoles 17: 5 y 6

Jueves 18: 7 y 8

Viernes 19: 9 y 0

Sábado 20: no aplica

Domingo 21: no aplica

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

El pico y placa en Cali solo aplica para carros particulares, por lo que exime a vehículos de servicio público tipo taxis y motocicletas. Las personas que incumplan la medida deberán pagar una multa de 711.000 pesos y podrán exponerse a otras sanciones.

En Cali funciona la tasa de congestión para los conductores que deseen circular libremente. En 2026, la tarifa semestral es de $2.920.000, mensual de $480.000 y diaria de $121.000.

¿Un nuevo SOAT en Colombia? El polémico “mico” en el Congreso que golpearía el bolsillo de los conductores

Vehículos exentos

Carros de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja.

Vehículos de servicio oficial, diplomáticos y consulares.

Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.

Carros eléctricos o híbridos .

. Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.

Usuarios que liquiden la tasa de congestión o contaminación.

Motocicletas.

Taxis