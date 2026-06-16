La rotación actual del pico y placa en Cali fue implementada el pasado 5 enero de este año y tiene el objetivo de mejorar la movilidad en la capital de Valle del Cauca.
La Secretaría Distrital indicó que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. La restricción tiene un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes. Durante los fines de semana y días festivos, los conductores en la ciudad pueden movilizarse sin restricciones.
Pico y placa en Cali del 16 al 21 de junio
Los vehículos particulares con placas que finalicen en 3 y 4 no podrán circular este martes 16 de junio. La restricción para el resto de la semana quedó implementada así:
- Martes 16: 3 y 4
- Miércoles 17: 5 y 6
- Jueves 18: 7 y 8
- Viernes 19: 9 y 0
- Sábado 20: no aplica
- Domingo 21: no aplica
El pico y placa en Cali solo aplica para carros particulares, por lo que exime a vehículos de servicio público tipo taxis y motocicletas. Las personas que incumplan la medida deberán pagar una multa de 711.000 pesos y podrán exponerse a otras sanciones.
En Cali funciona la tasa de congestión para los conductores que deseen circular libremente. En 2026, la tarifa semestral es de $2.920.000, mensual de $480.000 y diaria de $121.000.
Vehículos exentos
- Carros de emergencia y socorro, como ambulancias, unidades de bomberos o Cruz Roja.
- Vehículos de servicio oficial, diplomáticos y consulares.
- Automóviles que transporten a personas con movilidad reducida o discapacidad que cuenten con acreditación.
- Carros eléctricos o híbridos.
- Vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco toneladas.
- Usuarios que liquiden la tasa de congestión o contaminación.
- Motocicletas.
- Taxis