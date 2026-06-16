Catalina Aristizábal expuso indignante situación que vivió su esposo, Lucas Jaramillo, tras hablar de elecciones 2026: “Preocupante”

La segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio de 2026 mantiene la atención de millones de colombianos, que será la jornada en la que se definirá quién asumirá la Presidencia de la República durante los siguientes cuatro años.

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Tras los resultados obtenidos en la primera vuelta, el escenario político se ha tornado más dinámico. Los ciudadanos se preparan para tomar una decisión definitiva entre las opciones que continúan en carrera, mientras las campañas intensifican sus esfuerzos para conquistar nuevos apoyos en distintos sectores del país.

La cercanía de la votación incrementó el debate público y las manifestaciones de respaldo hacia los candidatos. Tanto líderes políticos como figuras reconocidas y ciudadanos han participado activamente en la conversación nacional, lo que refleja el interés que existe por el futuro del país.

A medida que se acerca la fecha decisiva, crece la expectativa por los movimientos de las campañas y por la respuesta del electorado, en una contienda que promete mantener la atención de Colombia hasta el último momento.

De hecho, recientemente, Catalina Aristizábal fue protagonista de una ola de reacciones en redes sociales, debido a un mensaje que publicó en compañía de su esposo, Lucas Jaramillo. La presentadora indicó que el país necesitaba un cambio, por lo que ya había ejercido su voto desde el exterior.

Sin embargo, este contenido desató comentarios y disgustos en usuarios, quienes presuntamente atacaron la cuenta de Instagram de su pareja sentimental. La famosa señaló que el perfil fue hackeado y bloqueado, por lo que le parecía indignante.

La celebridad aseguró que era preocupante que este tipo de reacciones desataran decisiones complejas, precisamente por pensar diferente y dar su opinión.

“La cuenta de Lucas fue hackeada hoy… está bloqueada. Resulta preocupante que esto ocurra justo cuando compartíamos nuestra opinión como ciudadanos”, escribió.

“Más allá de las diferencias, la libertad de expresión debe protegerse siempre”, agregó.