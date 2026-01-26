Bogotá

Colapso total: Lluvias y granizo en Bogotá hoy, lunes 26 de enero; estas son las vías inundadas que reportan los usuarios por redes

Se presentaron inundaciones y encharcamientos en varios corredores viales de la ciudad.

Danna Valeria Figueroa Rueda

26 de enero de 2026, 11:20 p. m.
Fuertes lluvias en Bogotá desatan problemas de movilidad.
Bogotá vive una tarde compleja este lunes 26 de enero debido a fuertes lluvias que se registraron de manera simultánea en varias zonas de la ciudad y que terminaron afectando seriamente la movilidad.

Las precipitaciones provocaron inundaciones, encharcamientos, caída de árboles y la suspensión temporal de algunos servicios de transporte.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), durante la tarde se presentaron lluvias en amplios sectores de la capital.

Las localidades con reportes activos incluyeron Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme, Barrios Unidos y Engativá.

La persistencia de las lluvias generó acumulación de agua en vías principales y redujo considerablemente la visibilidad para conductores y peatones.

La Secretaría Distrital de Movilidad informó que, como consecuencia de las lluvias registradas durante la tarde, se presentaron inundaciones y encharcamientos en varios corredores viales de la ciudad.

Entre los puntos reportados se encuentran la avenida Primero de Mayo con carrera 19, en la localidad de Antonio Nariño; la carrera 15 con calle 100; la carrera Séptima con calle 92; la calle 51 con avenida Boyacá, y la avenida Circunvalar con calle 84. En estos sectores se reportaron afectaciones a la movilidad y tránsito lento.

En la localidad de Chapinero, se registró un encharcamiento en la carrera Séptima a la altura de la calle 72, por lo que las autoridades recomendaron transitar con precaución.

En esta misma zona, se reportó la caída de un árbol en la calle 98 con carrera 18, situación que fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos, pero que generó una fuerte congestión en la zona, que hasta el momento aún es atendida.

En Suba, un bus quedó varado en la calle 170 con carrera 92, en sentido oriente–occidente, lo que generó afectación vial mientras unidades de Tránsito y una grúa atendían la novedad.

El impacto del clima también se sintió en el sistema de transporte por cable. TransMilenio informó que el TransMiCable suspendió temporalmente su operación debido a una alerta roja por tormenta eléctrica en su zona de influencia. Posteriormente, una vez se normalizaron las condiciones meteorológicas, el servicio fue restablecido.

Desde horas de la tarde, las cuentas de Bogotá Tránsito en Xadvirtieron sobre las condiciones climáticas adversas y recordaron que la lluvia reduce la visibilidad y afecta la capacidad de frenado de los vehículos debido al pavimento húmedo.

