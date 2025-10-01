Video: colapsa sección de un edificio de gran altura en Nueva York y genera conmoción

Suscribirse

Se trata de un edificio de viviendo pública en el Bronx, no se registraron víctimas fatales.

Redacción Semana
1 de octubre de 2025, 5:16 p. m.
Edificio destruido en el Bronx
El edificio está en el Bronx. | Foto: @iluminnatii

Una gran explosión, seguida de una nube de polvo, tuvo lugar en la mañana del miércoles. Una fracción de edificio de 20 pisos se desplomó, dejando a la población conmocionada. El departamento de bomberos anunció que no se han registrado víctimas fatales.

Transeúntes que iban pasando por el lugar de los hechos tomaron videos del incidente, en los que muestran el gran edificio con una esquina derrumbada, desde la planta hasta el techo, y después, una nube espesa de polvo que cubrió toda la manzana.

Edificio en Nueva York
Edificio en Nueva York | Foto: @elorwelliano

El evento tuvo tanta cobertura que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo estar enterado de la situación y aconsejó a los transeúntes, por medio de su cuenta de X, “eviten el área por su seguridad”, mientras la policía sigue evaluando los hechos.

Contexto: Se confirma la muerte de una mujer tras colapso de un edificio en Barranquilla; otros cuatro menores de edad están heridos

De acuerdo con el Departamento de bomberos, se cree que la causa de los hechos fue una explosión de gas que colapsó un conducto de incinerador en el edificio. La policía de la ciudad dijo haber recibido llamadas al 911 sobre un derrumbe en una construcción poco después de las 8 de la mañana.

“Al llegar, los agentes observaron un colapso parcial del edificio”, dijo la policía en un comunicado.

Explosión y colapso parcial en el complejo de viviendas públicas Mitchell Houses en el South Bronx.
Explosión y colapso parcial en el complejo de viviendas públicas Mitchell Houses en el South Bronx. | Foto: @elorwelliano

Bomberos, autoridades de construcción de la ciudad y el proveedor de servicios públicos estaban en el lugar mientras los agentes establecían un perímetro en el área.

Originalmente, los edificios de la ciudad de Nueva York usaban conductos de incinerador para arrojar basura, la cual se quemaba en el lugar. Hoy en día, la mayoría han sido modernizados y, aunque se sigue utilizando la misma infraestructura de conductos, la basura se desecha en compactadores en lugar de quemarse.

Contexto: Tragedia en Venezuela: ocho muertos y 22 heridos tras colapso de edificio

En julio de 2023, una grúa de construcción se incendió en la parte oeste de Manhattan. El fuego provocó que su brazo extendido colapsara, impactando un edificio adyacente antes de estrellarse contra la calle. El accidente hirió levemente a varias personas que se encontraban en la acera en ese momento.

Las autoridades van a evaluar los daños estructurales de los edificios cercanos para determinar si hay unidades residenciales afectadas y si es necesaria una evacuación.

Contexto: En video: un edificio de dos años de construido colapsa y cae de un acantilado

Aunque afortunadamente no hubo víctimas mortales, la magnitud del incidente ha encendido las alarmas y ha causado preocupación tanto entre los residentes del Bronx como en el gobierno de la ciudad. Aunque Nueva York ha experimentado esporádicamente colapsos o explosiones de gas en áreas residenciales, este tipo de sucesos no son frecuentes.

