Nueva York enfrenta una nueva alarma. Decenas de familias están perdiendo sus ahorros en estafas de alquiler que desaparecen sin dejar rastro.

Nueva York, al borde de una crisis habitacional: la regla que excluye inmigrantes de la vivienda pública

Depósitos desaparecen en estafas de vivienda

La alerta está encendida en Nueva York. Lo que parecía una solución rápida para conseguir vivienda se está transformando en una trampa.

Según el reporte de El Comercio, cada vez más personas están cayendo en estafas donde los depósitos de alquiler desaparecen sin dejar rastro.

Este hecho afecta especialmente a quienes buscan opciones urgentes para vivir.

El esquema se repite con precisión. Los delincuentes publican anuncios atractivos, con fotos reales o creíbles, precios competitivos y respuestas rápidas.

Todo parece legítimo. La urgencia hace el resto.

Cuando el interesado muestra intención, aparece la condición clave: pagar un depósito para asegurar el inmueble y es en este punto donde comienza el fraude.

Una vez realizado el pago, el contacto se corta. “Es casi imposible de rastrear una vez hecho el pago”, advierte la fuente, subrayando la dificultad de recuperar el dinero.

La transacción, muchas veces digital, deja a las víctimas sin herramientas claras para reclamar.

El problema no es menor. Según el informe, estas estafas están afectando a un número creciente de personas, en especial inmigrantes y familias que necesitan vivienda inmediata.

La presión por encontrar un lugar donde vivir, sumada a la escasez de opciones, se convierte en el escenario perfecto para que los estafadores actúen.

Los anuncios no solo parecen reales: incluyen descripciones detalladas, imágenes cuidadas e incluso supuestos propietarios que interactúan de forma convincente.

Esa apariencia de normalidad es lo que hace que muchas víctimas no detecten la estafa a tiempo.

Además, el fraude se aprovecha de un momento crítico: el proceso de búsqueda de vivienda.

En ese contexto, las decisiones se toman rápido y con poca verificación, lo que abre la puerta a errores costosos.

Cuando el dinero ya fue enviado, el daño está hecho.

Estafadores utilizan anuncios falsos de vivienda para engañar a familias y hacer desaparecer depósitos en Nueva York. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Estafas golpean a familias e inmigrantes en Nueva York

Frente a este panorama, las autoridades han emitido alertas reiteradas.

Lo que se busca es advertir a la población sobre una modalidad que sigue creciendo y que se vuelve más difícil de identificar antes de que ocurra.

La recomendación implícita es clara: desconfiar de pagos anticipados sin garantías reales.

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El impacto va más allá de lo económico. Para muchas familias, perder el depósito significa quedarse sin vivienda y sin recursos para intentar nuevamente.

Es un golpe doble que agrava la vulnerabilidad de quienes ya enfrentan dificultades para acceder a un hogar.