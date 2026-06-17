Antes de solicitar una visa estadounidense o preparar un viaje a Estados Unidos, muchos colombianos revisan el costo del trámite, los documentos necesarios y la fecha de la cita consular.

Sin embargo, existe otro requisito que puede generar inconvenientes: la vigencia del pasaporte.

La llamada “regla de los seis meses” es una de las dudas más frecuentes entre viajeros, aunque su aplicación depende de las condiciones establecidas para cada país.

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Colombianos y visa americana: ¿qué pasa si el pasaporte vence en menos de seis meses?

Uno de los errores más comunes antes de viajar al exterior es asumir que todos los países exigen un pasaporte con mínimo seis meses de vigencia.

Esta regla existe en muchos destinos internacionales, pero Estados Unidos maneja excepciones para algunas nacionalidades que cuentan con acuerdos.

Para los colombianos que tienen como destino Estados Unidos, la recomendación es revisar con anticipación la fecha de vencimiento del documento y confirmar las condiciones vigentes antes del viaje.

Aunque la visa estadounidense pueda estar aprobada, el pasaporte continúa siendo un requisito fundamental para el desplazamiento internacional.

La confusión alrededor de esta norma surge porque durante años se ha extendido la idea de que un viajero siempre debe contar con seis meses adicionales de vigencia.

En realidad, el Departamento de Estado explica que algunos destinos aplican esa exigencia, mientras que otros aceptan documentos válidos por el tiempo de permanencia previsto.

El pasaporte vigente es uno de los documentos esenciales para los colombianos que planean viajar a Estados Unidos. Foto: Getty Images/iStockphoto

La vigencia del pasaporte también puede convertirse en un problema práctico para quienes tienen vuelos programados.

Algunas aerolíneas revisan las condiciones migratorias del destino antes del embarque y pueden solicitar que el pasajero cumpla con los requisitos exigidos por el país de llegada.

En el caso del trámite de la visa americana, los colombianos deben seguir el proceso establecido por las autoridades consulares de Estados Unidos, que incluye completar el formulario DS-160, hacer el pago correspondiente y acudir a las citas requeridas según el tipo de solicitud.

La visa de visitante para turismo o negocios (B1/B2) tiene una tarifa consular de 185 dólares estadounidenses, valor que se paga por solicitante, de acuerdo a lo que se informa en Visas Americanas.

Otro aspecto que genera preguntas es qué ocurre cuando una persona renueva su pasaporte después de haber recibido una visa estadounidense.

El cambio del documento no significa necesariamente la pérdida de la visa vigente.

Las autoridades colombianas han señalado que las visas estampadas en un pasaporte anterior conservan su validez, siempre que no hayan sido canceladas, como se informa en la Embajada de Colombia en Estados Unidos.

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La regla de los seis meses es una de las principales advertencias para quienes viajan al exterior.

Entender sus excepciones puede evitar trámites innecesarios y confusiones al momento de preparar un viaje a Estados Unidos.