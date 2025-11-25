Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos podría quitar el pasaporte a colombianos que lleguen con esta versión del documento

El pasaporte es uno de los documentos más importantes de identificación en el exterior

Redacción Mundo
25 de noviembre de 2025, 3:09 p. m.
Pasaporte colombiano
El pasaporte colombiano es necesario para entrar a Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Viajar a Estados Unidos requiere la preparación de varios documentos que deben estar vigentes y en plena legalidad para no tener inconvenientes con la entrada al país norteamericano por cualquiera de sus puntos fronterizos.

Contexto: La razón por la que Estados Unidos prohíbe terminantemente renovar el pasaporte a quienes tengan estas edades

Así bien, el pasaporte constituye el documento más relevante para los trámites migratorios. Además de ser la identificación de los extranjeros, en sus páginas están adjuntadas la mayoría de las visas, clave para ingresar a cualquier zona de EE. UU., sobre todo para países que así se les exige, como Colombia.

x
Los puestos de control revisan el estatus migratorio de la persona. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Así bien, tener el pasaporte en buen estado es fundamental para los agentes de migración en los puestos de control del CBP.

Daños en el pasaporte que podrían causar su invalidez

El Departamento de Estado de EE. UU. (DOS, por sus siglas en inglés) dice que un pasaporte que se considere dañado debe ser remplazado, ya que seguramente afectará la lectura por parte de los sistemas de identificación de los puestos de control establecidos.

Los daños por agua, manchas y desgarros considerables en las páginas de los datos puede hacer que no le permitan ingresar al país. Incluso una verificación previa de aerolínea puede ser advertida antes de abordar el vuelo.

x
Ingresar a Estados Unidos requiere los papeles migratorios que se le imponen a cada país. | Foto: Getty Images

Otros causantes de invalidación del documento son marcas no oficiales sobre los datos personales, páginas de visas faltantes o perforaciones.

En caso de que le pidan tramitar uno nuevo, se debe acercar al consulado más cercano y reprogramar su viaje.

Contexto: Los pasaportes que Estados Unidos empezará a retener: la medida que puede dejarlo sin viajar

Ahora bien, puede haber signos de desgaste normal como un doblez leve o páginas más abiertas de lo común. Desde que el uso no muestre señales de alto deterioro o alteración de la identificación, su pasaporte queda como válido.

Renovación del pasaporte

La mejor recomendación para evitar contratiempos, es revisar su pasaporte con anterioridad y prever la renovación cunado ya cuente con un desgaste importante, o si faltan pocos meses para que expire.

Contexto: ¿Se va el pasaporte físico? Apple lanza ‘Digital ID’, una nueva forma de identificación; así funcionará en más de 250 aeropuertos

Un pasaporte con buen uso es una carta de presentación clave para la entrada a cualquier país, más si la situación migratoria actual se encuentra en constante tensión.

Igualmente, es su deber tener los documentos de identificación en buen estado en caso de que las autoridades competentes se lo soliciten.

