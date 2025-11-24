Estados Unidos aplicará una nueva regla que exige entregar el pasaporte anterior para renovar el documento; quienes no lo envíen, verán retenido el nuevo ejemplar y no podrán viajar hasta cumplir con el requisito.

¿En qué consiste la nueva normatividad en los pasaportes?

El Gobierno de Estados Unidos anunció un cambio clave en su procedimiento de renovación de pasaportes que impactará a ciudadanos y extranjeros por igual.

Según la comunicación oficial, cualquier persona que solicite la renovación del documento deberá enviar obligatoriamente su pasaporte anterior.

De lo contrario, el Departamento de Estado retendrá el nuevo ejemplar y el solicitante quedará sin un documento válido para cruzar fronteras.

La medida busca reforzar los controles de seguridad, evitar la duplicidad de documentos y dificultar el uso indebido de pasaportes vencidos o extraviados, según lo informó El Cronista.

Los nuevos requisitos para la renovación del pasaporte que usted debe tener en cuenta. | Foto: Getty Images

¿A quiénes aplica la nueva regulación?

La disposición se aplica a quienes tramitan la renovación por correo mediante el formulario DS-82.

En estos casos, el interesado debe incluir su pasaporte vigente junto a la solicitud, la fotografía reciente, los documentos de cambio de nombre si corresponde y el pago de las tarifas.

Si el pasaporte previo no es entregado, el trámite se considera incompleto y queda automáticamente rechazado, dejando al viajero sin la posibilidad de obtener un nuevo documento.

El Departamento de Estado precisó que, una vez aprobada la renovación, el pasaporte anterior será devuelto en un paquete separado después de la emisión del nuevo documento.

El proceso completo puede tardar alrededor de cuatro semanas, un lapso que podría afectar a quienes tengan viajes próximos o dependan del pasaporte para trámites migratorios adicionales.

Especialistas en temas migratorios advierten que la retención del pasaporte puede tener consecuencias inmediatas para quienes viajan con frecuencia o mantienen procesos consulares activos.

Quedarse sin un documento válido no solo impide abordar vuelos internacionales, sino también reingresar a Estados Unidos, lo que coloca a muchos viajeros en una situación de vulnerabilidad.

El cambio regulatorio refleja un endurecimiento en la gestión de documentos de viaje y una atención creciente a la seguridad documental.

Aunque la medida no está directamente vinculada a una política migratoria, su impacto se sentirá con intensidad entre quienes dependen del movimiento internacional para trabajar, estudiar o reunirse con sus familias.

Para evitar complicaciones, las autoridades recomiendan revisar los requisitos antes de iniciar cualquier renovación y asegurarse de que el pasaporte anterior esté disponible para enviarlo.

No cumplir con este requisito podría significar quedar inmovilizado en pleno proceso, sin pasaporte válido y sin posibilidad de viajar hasta regularizar la situación.

La retención del nuevo pasaporte, si no se entrega el ejemplar previo, es parte de un esfuerzo mayor por fortalecer los controles de identidad.

La comunicación oficial del Departamento de Estado, respaldada por reportes de El Cronista y otros medios especializados, deja en evidencia que la normativa no solo está vigente, sino que se está aplicando con una rigurosidad inusual.