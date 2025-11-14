Suscribirse

Estados Unidos

¿Se va el pasaporte físico? Apple lanza ‘Digital ID’, una nueva forma de identificación; así funcionará en más de 250 aeropuertos

Apple promete plena seguridad para los usuarios que quieran adjuntar su pasaporte.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
14 de noviembre de 2025, 4:53 p. m.
x
Los iPhone podrán adjuntar el pasaporte a través de Apple Wallet. | Foto: Getty Images

Apple, la gigante tecnológica de Estados Unidos, lanzó una nueva función para los iPhone que promete una nueva era para la identificación personal en los aeropuertos del país norteamericano.

La empresa de la manzana desarrolló la nueva función ‘Digital ID’, una sección en sus smartphones que permite adjuntar documentos de identificación personal con las características de seguridad que exigen las distintas autoridades de EE. UU.

Contexto: ¿Qué es y para qué sirve el Real ID?, el documento que exigirán para viajes dentro de Estados Unidos
x
Los usuarios podrán tener en el iPhone su pasaporte. | Foto: Apple.com

La apuesta pretende seguir por el camino de integrar varias acciones cotidianas de sus usuarios en el sistema operativo, que se caracteriza por impulsar rasgos diferenciales o exclusivos frente a sus competidores.

¿Cómo funciona el ‘Digital ID’?

Los usuarios podrán crear un ID en la app de Apple Wallet usando la información del pasaporte estadounidense y “presentarlo con la privacidad de su iPhone o Apple Watch”, afirma un comunicado de la compañía.

Contexto: Tome nota: retirarán las visas americanas de quienes lleven esto en su equipaje de mano. Lo confirmó la TSA

Este lanzamiento se suma a la posibilidad de que los usuarios puedan agregar una licencia de manejar y ID estatal elegibles a Apple Wallet.

Se le pedirá al usuario que use su iPhone para escanear la página que incluye la fotografía en su pasaporte físico como parte del proceso.

x
La identificación será válida por la TSA. | Foto: Apple.com

También se le solicitará el mismo paso para leer el chip incluido en la parte posterior del pasaporte, con el fin de garantizar la autenticidad de los datos.

Por último, tendrá que tomarse una selfie para su verificación, que incluye varios movimientos con la cabeza, similar a la autenticación del Face ID para desbloquear el celular.

En cuanto a seguridad, Apple sostiene que “los datos de la identificación digital están encriptados. Cuando los usuarios crean su identificación digital, los datos de su pasaporte se guardan en el dispositivo”.

“La compañía no puede ver cuándo ni dónde los usuarios presentan su ID, ni qué datos están siendo presentados”, enfatizó el comunicado.

¿Dónde será válido el ‘Digital ID’?

Por ahora, la versión beta se aceptará en puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte(Transportation Security Administration - TSA) en más de 250 aeropuertos de Estados Unidos, para la verificación de identidad presencial en vuelos dentro de ese país.

Contexto: Su información personal puede estar en peligro en los aeropuertos: la TSA advierte sobre práctica que pone en riesgo sus datos

Cabe destacar que no remplaza el pasaporte físico, necesario para salir de EE. UU. hacia cualquier país extranjero.

En el futuro, Apple espera que otras empresas y organizaciones puedan usar esta forma de verificación oficial de identidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corrupción en la UNGRD: condenan a tres años y siete meses de prisión a Luis Carlos Barreto Gantiva

2. El Comité del Nobel de Paz asegura que María Corina Machado viajará a Oslo a recibir el premio, ¿saldrá de la clandestinidad?

3. Marc Anthony brilló en Bogotá: una noche cargada de salsa, emoción y sorpresas en el Coliseo MedPlus

4. Hora del partido de la Selección Colombia vs. Nueva Zelanda, este sábado 15 de noviembre del 2025, rumbo al Mundial 2026

5. Cachorros habrían sido sacrificados sin justificación por veterinarios de la Unidad de Bienestar Animal de Bucaramanga; salen a la luz chats burlándose

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosAppleAeropuerto Pasaporte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.