¿Se va el pasaporte físico? Apple lanza ‘Digital ID’, una nueva forma de identificación; así funcionará en más de 250 aeropuertos

Apple, la gigante tecnológica de Estados Unidos, lanzó una nueva función para los iPhone que promete una nueva era para la identificación personal en los aeropuertos del país norteamericano.

La empresa de la manzana desarrolló la nueva función ‘Digital ID’, una sección en sus smartphones que permite adjuntar documentos de identificación personal con las características de seguridad que exigen las distintas autoridades de EE. UU.

Los usuarios podrán tener en el iPhone su pasaporte. | Foto: Apple.com

La apuesta pretende seguir por el camino de integrar varias acciones cotidianas de sus usuarios en el sistema operativo, que se caracteriza por impulsar rasgos diferenciales o exclusivos frente a sus competidores.

¿Cómo funciona el ‘Digital ID’?

Los usuarios podrán crear un ID en la app de Apple Wallet usando la información del pasaporte estadounidense y “presentarlo con la privacidad de su iPhone o Apple Watch”, afirma un comunicado de la compañía.

Este lanzamiento se suma a la posibilidad de que los usuarios puedan agregar una licencia de manejar y ID estatal elegibles a Apple Wallet.

Se le pedirá al usuario que use su iPhone para escanear la página que incluye la fotografía en su pasaporte físico como parte del proceso.

La identificación será válida por la TSA. | Foto: Apple.com

También se le solicitará el mismo paso para leer el chip incluido en la parte posterior del pasaporte, con el fin de garantizar la autenticidad de los datos.

Por último, tendrá que tomarse una selfie para su verificación, que incluye varios movimientos con la cabeza, similar a la autenticación del Face ID para desbloquear el celular.

En cuanto a seguridad, Apple sostiene que “los datos de la identificación digital están encriptados. Cuando los usuarios crean su identificación digital, los datos de su pasaporte se guardan en el dispositivo”.

“La compañía no puede ver cuándo ni dónde los usuarios presentan su ID, ni qué datos están siendo presentados”, enfatizó el comunicado.

¿Dónde será válido el ‘Digital ID’?

Por ahora, la versión beta se aceptará en puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte(Transportation Security Administration - TSA) en más de 250 aeropuertos de Estados Unidos, para la verificación de identidad presencial en vuelos dentro de ese país.

Cabe destacar que no remplaza el pasaporte físico, necesario para salir de EE. UU. hacia cualquier país extranjero.