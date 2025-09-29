Tome nota: retirarán las visas americanas de quienes lleven esto en su equipaje de mano. Lo confirmó la TSA

La seguridad en los aeropuertos de Estados unidos es un asunto de vital importancia, y lo que lleva en su equipaje será objeto de escrutinio por parte de las autoridades en distintos puntos de control.

Bajo dicho contexto, la Administración de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés) advirtió que llevar ciertos objetos prohibidos en el equipaje puede no solo retrasar el viaje, sino también desencadenar consecuencias más graves como multas económicas e incluso influir en su estatus migratorio.

El punto de la TSA donde hacen controles de seguridad a la mayoría de los viajeros. | Foto: Jeffrey Greenberg/Universal Imag

Los costos económicos por infringir estas normas pueden ascender a los 17.000 dólares. Ahora bien, si los objetos encontrados implican denuncias penales, puede resultar en arresto y la posterior revocatoria de la visa americana.

Uno de los objetos que causarían este tipo de inconvenientes es el porte de armas de fuego cargadas o con acceso directo a munición. Esto calificaría como violación “grave” a la seguridad.

Además, la prohibición también incluye marcos, receptores y armas impresas en 3D.

Estos elementos deben cumplir con los requisitos para ser transportados en equipaje facturado que irá en la cabina del avión. Una vez allí, son metidos en un tipo de contenedores con cerradura especiales para objetos contundentes.

Estos artículos son almacenados en la parte de carga de la aeronave. | Foto: Getty Images/Mint Images RF

El paso clave es declarar estos elementos con la aerolínea, y contar con los respectivos permisos si se requieren. Este proceso tiene que hacerse antes de abordar el avión.

Ahora bien, si le descubren estos elementos ingresando con su equipaje de mano, podría considerarse delito federal.

Las multas varían entre los 3.000 y 12.210 dólares, incluso si están mal embaladas. Dependiendo del uso que se alegue, habría cargos criminales.

Cada vez que le confisquen algún elemento de este tipo se anexará a un historial del TSA, lo que podría limitar solicitudes de programas como TSA PreCheck.

Entre los artículos que también se fiscalizan están objetos punzantes, herramientas de corte y dispositivos incapacitantes.