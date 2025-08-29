Suscribirse

Estados Unidos

Alerta en aeropuertos de EE. UU.: la TSA rechaza ID Real por errores de escaneo, pese a la obligación de cambiar a esta identificación

Millones de estadounidenses están obligados a renovar sus identificaciones, pero los errores tecnológicos en los escáneres de la TSA están causando demoras y confusión en los aeropuertos.

Redacción Mundo
29 de agosto de 2025, 9:38 p. m.
Largas filas de espera para obtener el nuevo documento de identificación en Estados Unidos
Pasajeros muestran sus identificaciones mientras esperan en la fila de seguridad en un aeropuerto de EE. UU., donde la TSA ha comenzado a rechazar tarjetas válidas por fallas en los escáneres. | Foto: Getty Images

A pesar de la reciente campaña que exige a todos los ciudadanos estadounidenses a actualizar su identificación, la Administración en Seguridad en el Transporte, TSA, enfrenta problemas con los escáneres de aeropuerto.

Varios pasajeros reportan que incluso sus identificaciones válidas son rechazadas, lo que ha generado largas filas, retrasos en los vuelos y una creciente frustración entre aquellos que están cumpliendo con la normatividad.

Contexto: ¿No tiene Real ID? Este es el procedimiento adicional en los aeropuertos de EE. UU.

¿Qué pasa con la Real ID en los aeropuertos de Estados Unidos?

Los agentes viajeros de la TSA están rechazando las licencias de conducir con Real ID, a solo pocos meses de haberse impuesto la norma a nivel de todo Estados Unidos.

La queja radica en que a los estadounidenses se les ha impedido verificar con anticipación si su identificación será rechazada en el aeropuerto, sino que deben informar del hecho a los funcionarios, después de haber tenido el percance en el aeropuerto.

Así lo confirmó para The Sun, la oficina del secretario de estado de Maine, donde se afirmó que un porcentaje de las ID Real se los residentes de este lugar, no se pueden escanear de forma correcta en los puntos de control de la TSA, en los diferentes aeropuertos del país.

“Una pequeña fracción de las tarjetas REAL ID de Maine no pudieron ser leídas por los lectores de códigos de barras de la TSA, un problema que muy pocos experimentaron y que parece ser esporádico”, dijo el Departamento del Secretario de Estado de Maine.

Algunos usuarios han asegurado a través de sus redes sociales que han estado teniendo problemas con sus nuevas identificaciones durante meses.

En junio, varios usuarios de Reddit publicaron testimonios asegurando que sus identificaciones, recién actualizadas, no podían ser leídas por los escáneres de los aeropuertos.

Incluso hay quienes aseguran que tampoco funcionan en otros lugares como estaciones de servicio o al intentar adquirir licencias de pesca.

A partir del 7 de mayo de 2025, será obligatorio presentar la Real ID para abordar vuelos dentro de Estados Unidos. Las licencias tradicionales dejarán de ser válidas.
Pasajeros de Maine en Estados Unidos se han quejado por fallas en su Real ID | Foto: X: @NotiVillaRiva

La respuesta al problema de las Real ID

En una reunión reciente, la TSA informó a la Oficina de Vehículos Motorizados de Maine que, aunque algunas tarjetas de identificación Real ID de este estado se han visto afectadas por el error, el 95% de los viajeros cuentan con un documento compatible que les ha permitido viajar.

La oficina del secretario de estado de Maine, por su parte, informó que el error técnico se originó en una de las máquinas de impresión instantánea del estado, encargada de imprimir estas tarjetas de identificación, pero que ya se le ha dado solución al problema.

Además, añadió que cualquier persona que haya tenido este tipo de problemas en cualquier aeropuerto, debe informar del hecho a la Oficina de Vehículos Motorizados, para que la tarjeta sea reemplazada lo más pronto posible.

Contexto: TSA lanza advertencia sobre acciones que solo pueden hacer los auxiliares de vuelo: “mantenga la fiesta fuera del avión”

Finalmente, La TSA recomienda a los viajeros llevar una forma alternativa de identificación, como un pasaporte o una tarjeta de pasaporte, para estar preparados en caso de que se sigan presentando este tipo de fallas en la Real ID.

